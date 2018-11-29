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/ «Трактор» во второй раз в сезоне сыграет против «Адмирала»

«Трактор» во второй раз в сезоне сыграет против «Адмирала»

Челябинцы продолжат домашнюю серию матчем с командой из Владивостока.
сегодня в 08:02
  |  Хоккей
После длительного четырехдневного перерыва челябинский «Трактор» продолжает серию домашних матчей. Сегодня, 29 ноября, подопечные Алексея Тертышного сыграют против «Адмирала» из Владивостока. Отметим, прошлая встреча этих команд состоялась 7 октября в приморском городе, и закончилась разгромной победой «Трактора» со счетом 7:2.

«Адмирал» одержал две победы в последних пяти играх. 23 ноября дальневосточные хоккеисты обыграли минское «Динамо» со счетом 5:1, а 27 ноября оказались сильнее хоккейного клуба «Сочи», обыграв «Леопардов» со счетом 4:2. Однако сейчас команда Сергея Светлова с 18-ю очками в активе занимает последнюю строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

«Трактор» же в последних пяти играх одержал всего одну победу. 22 ноября «черно-белые» в упорном противостоянии оказались сильнее нижнекамского «Нефтехимика». Челябинцы были близки к успеху и в прошлой игре, ведя 2:0 по ходу матча с «Торпедо», но дисциплинарный штраф Алексея Петрова полностью изменил ход игры. На данный момент в активе «Трактора» 27 набранных баллов и 10 место в Восточной конференции КХЛ.

Добавим, встреча состоится сегодня, 29 ноября, в 19:00 по местному времени, в ледовой арене «Трактор». Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv. Для читателей сайта 1obl.ru будет доступна текстовая трансляция игры.

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