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/ КХЛ наказала игрока «Трактора» денежным штрафом

КХЛ наказала игрока «Трактора» денежным штрафом

Алексей Петров грубо сфолил в матче с «Торпедо».
сегодня в 14:37
  |  Хоккей

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод в матче «Трактор» — «Торпедо», который состоялся в субботу, 24 ноября, и принял решение оставить в силе наказание, наложенное на Алексея Петрова. Игрок челябинской команды получил штраф за удар соперника клюшкой.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Трактора» Алексея Петрова по п. 1.11. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, и подвергнуть денежному штрафу. — говорится в сообщении спортивно-дисциплинарного комитета лиги.

Санкция по нарушению данного пункта регламента составляет большой и дисциплинарный штрафы до конца игры, дисквалификацию на срок до 5 игр, а также денежный штраф в размере от 50 до 70 тысяч рублей.

Напомним, защитник «Трактора» нарушил правила, ударив соперника клюшкой, в середине второго периода, когда «черно-белые» вели со счетом 2:0. За нарушение правил Алексей Петров получил штраф 5+20 минут. В рамках пятиминутного несгораемого удаления нижегородцы смогли не только сравнять счет в матче, но и выйти вперед.

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