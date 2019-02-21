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/ Борис Дубровский поздравил «Трактор» с выходом в плей-офф

Борис Дубровский поздравил «Трактор» с выходом в плей-офф

По словам губернатора, «черно-белые» выполни задачу минимум, несмотря на тяжелый сезон.
сегодня в 12:49
  |  Хоккей

Губернатор Челябинской области и президент хоккейного клуба «Трактор» Борис Дубровский поздравил челябинскую команду с выполнением минимальной задачи на сезон — выходом в плей-офф чемпионата КХЛ. Глава региона подчеркнул, что, несмотря на тяжелый сезон, «черно-белые» вышли в решающий раунд.

Поздравляю нашу команду и многочисленных болельщиков с решением задачи-минимум на сезон — выходом в плей-офф кубка Гагарина. «Трактор» преследовала эпидемия травм, поэтому не всегда игра команды радовала. Но результат достигнут. Надеюсь, наши ребята смогут сконцентрироваться на предстоящих и дать бой «Автомобилисту». — сказал Борис Дубровский.

Напомним, несмотря на вчерашнее поражение от нижегородского «Торпедо», «Трактор», благодаря осечке новосибирской «Сибири» в матче с «Автомобилистом», оформил себе путевку в Кубок Гагарина. Соперником челябинцев в первом раунде станет как раз"Автомобилист". Первый матч плей-офф состоится во вторник, 26 февраля.

Однако до этого «Трактору» предстоит провести заключительный матч регулярного сезона. Уже завтра, 22 февраля, в гости к челябинцам приедет СКА. Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ и на сайтах 1obl.ru и 1obl.tv.

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Комментарии

Колесникова
16:15, 21.02.2019
Ух, ну и игра была!
Без лишних сентенций-Трактор себя хорошо показали. Многих обогнали.
Ждём следующую игру.

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