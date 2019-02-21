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Эксперты и бывшие игроки «Трактора» дали свой прогноз на серию с «Автомобилистом»

По мнению специалистов, задача сложная, но выполнимая.
сегодня в 15:14
  |  Хоккей

Хоккейные эксперты рассказали о шансах «Трактора» в раундах навылет. Напомним, после поражения «Сибири» от «Автомобилиста» челябинцы гарантировали себе место в плей-офф. Уже в первом раунде они встретятся с лидером Восточной конференции КХЛ, которым является как раз «Автомобилист».

Путь «Трактора» в этом сезоне нельзя назвать легким. Череда травм, отставка главного тренера в начале сезона и серии поражений и матчей без голов ставили под сомнение участие челябинцев в плей-офф. Однако задача минимум выполнена.

Путевку в игры на вылет для «черно-белых» оформил «Автомобилист». Екатеринбуржцы обыграли «Сибирь», лишив новосибирцев шансов на попадание в восьмерку. Челябинцы подходят к борьбе за кубок с неутешительной статистикой. Тем не менее, все самое сложное впереди, считает экс-защитник челябинской команды Николай Макаров. В качестве «лакмусовой бумажки» могут выступить и очные поединки «Трактора» и «Автомобилиста», где в 4 матчах 4 победы одержали екатеринбуржцы. Николай Макаров, в первую очередь, отмечает мастеровитость и индивидуальную силу игроков атаки команды из Екатеринбурга.

Не зря «Автомобилист» прошел весь первый круг в лидерах, и, я думаю, это о многом говорит. В составе «Автомобилиста» очень много индивидуально опытных игроков, поэтому я думаю, что там каждый из них может преподнести сюрприз и причем индивидуально может обыграть не одного хоккеиста по ходу продвижения к воротам. Поэтому вот такой как Доус, я думаю, он может, что угодно сотворить, и мы уже видели, на протяжении сезона он показывал очень яркий хоккей и забивал красивые шайбы.— рассказал радио «Business FM Челябинск» Николай Макаров.

Тем не менее, шансы есть, ведь это спорт. «Трактору» нужно поймать кураж, именно так считает бывший игрок челябинцев Иван Савин. Кроме того, по мнению экс-защитника, первоочередной задачей для «черно-белых» на плей-офф является системность, а все, что было до, в плей-офф уже не имеет никакого значения.

Одним из главных факторов в матчах против «Автомобилиста» эксперты называют настрой. Если «Трактору» удастся поймать кураж и действовать системно, то шансы появятся. Иван Савин уверен, что челябинцам будет сложно в плей-офф, но обыграть свердловчан им по силам.

Все — это новый рубеж. Перелистнули, забыли этот регулярный чемпионат, как будто его и не было. И просто готовимся на плей-офф. Играем системно, выстраиваем. В обороне играют же хорошо. При условии, что вратари сыграют на кураже, я вообще считаю, что нам по силам пройти «Автомобилист», несмотря на то, что он занял первое место в конференции. «Автомобилист» — сытые и довольные. Думают, сейчас раз-два, укатают «Трактор». Я думаю, что «Трактор» ни в коем случае не должен позволить этому случиться и должен помешать этому в хорошем смысле слова. — цитирует радио «Business FM Челябинск» экс-хоккеиста Ивана Савина.

Накануне успех «Трактора» отметил и президент команды. В своем обращении к команде губернатор Челябинской области Борис Дубровский сказал: задача минимум выполнена, но это не значит, что нужно расслабиться.

Поздравляю нашу команду и многочисленных болельщиков с решением задачи-минимум на сезон — выходом в плей-офф кубка Гагарина. «Трактор» преследовала эпидемия травм, поэтому не всегда игра команды радовала. Но результат достигнут. Надеюсь, наши ребята смогут сконцентрироваться на предстоящих и дать бой «Автомобилисту». — гласит обращение Бориса Дубровского.

Директор «Трактора» Иван Сеничев прежде всего отблагодарил болельщиков и всех, кому была небезразлична судьба команды. И в очередной раз отметил — даже задача минимум усложнилась с учетом выхода из строя ряда ведущих игроков.

Хочу искренне поблагодарить всю команду, тренерский штаб, обслуживающий персонал, конечно же, фандвижение «Сектор А» за волю к победе, веру, терпение и проявленный мужской характер. От самой команды сказать слова благодарности президенту клуба — Борису Дубровскому — за помощь в особо тяжёлые для нас моменты. Впереди плей-офф. А значит, со следующей недели нас ждёт новый накал хоккейных страстей. Приходите и поддержите наших парней. Им это действительно очень нужно. —  рассказал сайту «Первый областной» директор «Трактора» Иван Сеничев.

Первые матчи в серии между «Автомобилистом» и «Трактором» пройдут 26-го и 28-го февраля на выезде. Дома челябинцы сыграют 2-го и 4-го марта. А уже пятницу «черно-белые» проведут свой последний матч регулярного сезона — против питерского «СКА». Прямую трансляцию игры «Трактора» и СКА смотрите на телеканале ОТВ и на сайтах 1obl.ru и 1obl.tv.

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