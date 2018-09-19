/ Смотрите на 1obl.ru прямую трансляцию встречи «Трактора» и «Спартака»

Челябинские хоккеисты продолжают выездную серию.

Сегодня, 19 сентября, челябинский «Трактор» проведет очередной матч на выезде. Соперником команды Германа Титова станет московский «Спартак». Наставник «черно-белых» тренировал московский коллектив в сезоне 2015−2016 и в начале сезона 2016−2017. Кто выиграет в схватке бывших и нынешних подопечных Титова — одна из интриг матча.

Обе команды проиграли свои прошлые матчи. Напомним, в понедельник «Трактор» со счетом 8:0 проиграл «Йокериту» из Хельсинки. Это поражение стало самым крупным за время выступления команды в КХЛ. «Спартак» же оказался слабее Екатеринбургского «Автомобилиста». Стоит отметить, что и «Трактор», и «Спартак» занимают 9 места в своих конференциях.

Встреча начнется в 21:30 по местному времени. Прямую трансляцию матча смотрите на сайте 1obl.tv. Кроме того, для читателей 1obl.ru будет доступна текстовая трансляция встречи.