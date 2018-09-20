/ Герман Титов: «У нас много работы впереди»

Наставник «черно-белых» прокомментировал поражение от «Спартака».

Главный тренер челябинского «Трактора» Герман Титов дал комментарий по поводу поражения свой команды от московского «Спартака». По словам наставника, у «черно-белых» впереди очень много работы, но он надеется, что все будет хорошо.

Соперника поздравляю с заслуженной победой. Первый период играли неплохо, но игровая дисциплина и удаления подвели команду. Видимо, после 0:8 от «Йокерита» было закрепощение, ребята много суетились. После второго периода игра уже была сделана, нахватали удалений, пятиминутка была. Хорошо, в третьем периоде хоть один гол забили, может быть. Надеюсь, у нас всё будет хорошо. У нас много работы впереди, когда нападение стопорится, то защита не очень помогает. — рассказал Герман Титов.

Кроме того, наставник отметил, что все игроки переживают по поводу поражения и что в команде нет равнодушных к плохим результатам. На вопрос об изменении стиля игры, наставник ответил, что сделает коррективы, но кардинальных изменений в стиле не будет.

Напомним, «Трактор» потерпел второе разгромное поражение подряд, вчера, 19 сентября. Челябинские хоккеисты проиграли московскому «Спартаку» со счетом 1:6.