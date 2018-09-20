/ Антон Глинкин: «Хочется принести извинения нашим болельщикам»

Нападающий прокомментировал поражение от «Спартака».

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Форвард «Трактора» Антон Глинкин прокомментировал разгромное поражение челябинской команды от «Спартака». Игрок извинился перед болельщиками и сказал, что игроки сделают все возможное для скорейшего исправления ситуации.

Хочется принести извинения нашим болельщикам, всему Челябинску. Не хочется искать оправданий, и мы просто не имеем права это делать. Виновата вся команда, стыдно очень, хочется просто извиниться. Сделаем все возможное, чтобы исправить ситуацию уже в следующей игре. Постараемся сломать это дело. Хороший вопрос, как мы довели до такого, но ответа нет. — сказал Антон Глинкин после игры.

Кроме того, по словам нападающего, «Трактор» пропускает слишком легкие голы и часто удаляется.

Напомним, вчера, 19 сентября, челябинская команда со счетом 1:6 проиграла московскому «Спартаку». В двух последних играх челябинские хоккеисты забили всего лишь одну шайбу, при этом пропустив 14.