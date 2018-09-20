/ Генеральный менеджер «Трактора»: «Каждая команда в регулярном чемпионате рано или поздно проходит кризис»

Функционер прокомментировал старт сезона.

Генеральный менеджер челябинского «Трактора» Евгений Губарев прокомментировал неудачный старт сезона. По словам функционера, старт команде не удался, но «Трактор» всегда «медленно запрягает».

Каждая команда в регулярном чемпионате рано или поздно проходит кризис. Никто от этого не застрахован. У нас он из года в год стабильно повторяется на старте. На сегодняшний день сыграно 7 матчей из 62. Старт команды в данный момент выглядит опять, увы, не блестяще. Мы, как в той русской поговорке, «медленно запрягаем». — сказал сайту «Первый областной» Евгений Губарев.

Кроме того, по словам генерального менеджера, все в клубе прекрасно понимают сложившуюся ситуацию, так что постараются как можно скорее все исправить.

Конечно, будем стараться как можно быстрее ее исправить. Период не простой, но нужно его выдержать, преодолеть, не поддаваться сиюминутной панике. — говорит функционер.

Евгений Губарев попросил болельщиков и журналистов с пониманием отнестись к неудачной серии «Трактора». По его словам, в клубе принимают всю критику, но надеются на поддержку со стороны фанатов челябинского клуба.

Напомним, два последних матча команда Германа Титова проиграла с общим счетом 1−14, а поражение от финского «Йокерита», 17 сентября, стало самым крупным для команды за всю историю выступления в КХЛ.