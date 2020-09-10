«Трактор» поддержал проект #Доброшрифт

На матч с «Куньлунем» команда выйдет в специальной форме.

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Челябинский «Трактор» станет частью проекта #Доброшрифт благотворительного фонда «Подарок Ангелу». 7 октября, в день поддержки людей с церебральным параличом, «чёрно-белые» проведут матч против «Куньлунь Ред Стар». Челябинцы выйдут на лёд в форме, номера, фамилии и надпись «Трактор» на которой будут выполнены специальным шрифтом.



«33 ребенка с ДЦП — подопечные фонда — написали буквы и цифры, из которых профессиональные дизайнеры собрали оригинальный шрифт. В прошлом году он впервые стал символом внимания и заботы о людях с серьезными двигательными проблемами»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе челябинской команды.

Также начиная с четверга, 10 сентября, и по воскресенье, 13 сентября, включительно представители «Трактора» объявили сбор детских рисунков на хоккейную тематику. Первые 50 иллюстраций будут нанесены на форму игроков, а начиная с 51-й они будут использованы в оформлении предматчевой программы и в соцсетях клуба. Сканы изображений участники могут прислать на почту: dobrotraktor@hctraktor. org.

Отметим, после игры с «Куньлунем» состоится благотворительный аукцион, участники которого смогут купить джерси. Все вырученные средства будут переданы в фонд «Подарок Ангелу».