«Трактор» анонсировал состав на первый выезд сезона

В поездку отправились 28 игроков.

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Челябинский «Трактор» опубликовал состав на первую выездную серию сезона. По маршруту «Ярославль — Москва — Подольск» отправились 28 хоккеистов, из которых 3 вратаря, 10 защитников и 15 нападающих.



В заявке команды на выездные матчи оказались голкиперы Роман Вилл, Иван Федотов и Александр Судницин, защитники Богдан Жиляков, Александр Кирпичников, Лоуренс Пилут, Олег Евенко, Роман Манухов, Ник Бэйлен, Пётр Ясинский, Дмитрий Огурцов, Илья Карпухин, Станислав Гареев. В нападении за «чёрно-белых» сыграют Антон Лазарев, Лукаш Седлак, Якоб Берглунд, Артём Михеев, Игорь Полыгалов, Вячеслав Основин, Алексей Бывальцев, Вячеслав Лещенко, Томаш Гика, Сергей Калинин, Александр Шаров, Понтус Оберг, Александр Авцин, Виталий Кравцов, Ярослав Косов.

«13 сентября „Трактор“ сыграет с „Локомотивом“, 15 сентября со „Спартаком“ и 17 сентября с „Витязем“»,— рассказали сайту «Первый областной» представители «Трактора».

Напомним, первые три игры нового сезона челябинцы проводили дома. В них «Трактор» проиграл дважды: «Автомобилисту» из Екатеринбурга и ХК «Сочи». Единственную на данный момент победу в новом сезоне КХЛ челябинцы одержали на «Куньлунь Ред Стар».