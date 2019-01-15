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/ «Трактор» завершает европейский выезд матчем в Братиславе

«Трактор» завершает европейский выезд матчем в Братиславе

Последний соперник в рамках турне - местный «Слован».
сегодня в 16:51
  |  Хоккей

Челябинский «Трактор» заканчивает трехматчевую выездную серию в Братиславе. В столице Словакии подопечные Алексея Тертышного сойдутся в очном противостоянии с местным «Слованом».

В начале этого года команды уже играли между собой. Тогда, 4 сентября, со счетом 3−0 победу одержал «Трактор». Всего команды провели 12 очных противостояний. 7 побед на счету челябинцев, 3 — за игроками братиславской команды.

Отметим, «черно-белые» продолжают борьбу за сохранение прописки в зоне плей-офф. Сейчас в их активе 47 очков, а отставание от ближайшего преследователя — «Куньлунь Ред Стар» — составляет 4 балла.

В отличие от хоккейного клуба «Трактор» шансы братиславцев на плей-офф минимальны. «Слован» занимает последнее место в таблице на Западе, а в копилке команды всего 27 очков в 50 играх.

Встреча состоится сегодня, 1 января, в 22:30 по челябинскому времени, в Братиславе. Жители Челябинской области смогут посмотреть прямую трансляцию на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv. Кроме того, для читателей «Первого областного» будет организована текстовая трансляция противостояния.

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