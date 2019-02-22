/ Последний матч «Трактора» в регулярном сезоне

Челябинцы примут на своем льду СКА.

«Трактор» заканчивает регулярный сезон домашним матчем. Сегодня, 22 февраля, «черно-белые» примут на своем льду СКА из Санкт-Петербурга.

Для обеих команд матч не имеет турнирного значения. Благодаря поражению «Сибири» от «Автомобилиста», которое случилось в среду, 20 февраля, «Трактор» гарантировано занял восьмое место на Востоке КХЛ. Более того, определился и соперник челябинцев в плей-офф. Им стал как раз екатеринбургский «Автомобилист».

В отличие от «Трактора» команда из Петербурга уже давно гарантировала себе место в топ-9 Западной конференции. СКА претендовал на первое место в сводной таблице КХЛ, но не смог обогнать московских армейцев. На данный момент не определился лишь соперник петербуржской команды в плей-офф. Им может стать кто-то из тройки «Динамо Рига», «Витязь» и «Сочи».

Встреча команд состоится сегодня, 22 февраля, в ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова. Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ и на сайтах 1obl.ru и 1obl.tv.