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/ «Трактор» проиграл СКА в последнем матче регулярного чемпионата. Фоторепортаж

«Трактор» проиграл СКА в последнем матче регулярного чемпионата. Фоторепортаж

В концовке встречи «черно-белые» могли сравнять, но пропустили шайбу в пустые ворота.
сегодня в 21:21
  |  Хоккей

Поражением закончил регулярный чемпионат челябинский «Трактор». Команда Алексея Тертышного на своем льду проиграло СКА из Санкт-Петербурга со счетом 1:3.

Счет в матче в первом периоде открыли гости. В большинстве Наиль Якупов получил пас из-за ворот от Никиты Гусева, и с близкой дистанции поразил ворота Василия Демченко. Во втором периоде мощный и точный бросок Ника Бэйлена в большинстве, позволил «Трактору» сравнять счет, но меньше чем через 5 минут Никита Гусев вновь установил преимущество гостей.

В третьем периоде гости воспользовались пословицей «лучшая оборона — это нападение» и регулярно нагружали работой Василия Демченко, Однако в самой концовке третьего периода «Трактор» мог сравнять счет. Челябинцы заменили вратаря шестым полевым, но проиграли одно из вбрасываний, после чего Александр Барабанов забил третий гол в пустые ворота «черно-белых».

После матча свои мысли по поводу игры высказал тренер СКА Анвар Гатиятулин. Бывший наставник «Трактора» отметил, что «армейцам с Невы» всю игру приходилось преодолевать плотную оборону челябинцев.

Понимали, в какой хоккей играет соперник, готовились преодолевать оборону, так и получилось. Ошибки были, но мы их разберем. Смогли создать моменты, реализовать спасибо команде. Мы на каждую игру готовимся играть только на победу, ребята это сделали, молодцы. — рассказал после матча тренер СКА Анвар Гатиятулин.

Следующий матч челябинцы сыграют во вторник, 26 февраля. «Трактор» начнет серию плей-офф в Екатеринбурге, против «Автомобилиста». Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.ru. А для читателей «Первого областного» будет доступна текстовая трансляция игры.

«Трактор» (Челябинск) — СКА (Санкт-Петербург) 1:3 (0:1; 1:1; 0:1)

Голы:

10:56. Наиль Якупов, СКА, 0:1.

26:05. Ник Бэйлен, «Трактор», 1:1.

30:14. Никита Гусев, СКА, 1:2.

59:48. Александр Барабанов, СКА, 1:3.

Статистика матча: Броски: 30−57; Броски в створ: 16−39; Голы: 1−3; Вбрасывания: 20−29; Блокированные броски: 4−11; Силовые приемы: 11−14; Время в атаке: 06:07—09:34; Штраф: 4−2

Нарезка лучших моментов матча:

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