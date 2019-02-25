/ «Трактор» провел открытую тренировки перед началом плей-офф

О планах команды на решающую часть сезона рассказа Алексей Тертышный.





«Трактор» готовится к играм плей-офф против «Автомобилиста». Сегодня, 25 февраля, челябинская команда провела открытую тренировку для представителей прессы. Во время занятий команда под руководством Алексея Тертышного разобрала основные моменты игры лидера Востока КХЛ, а так же отработала некоторые ключевые компоненты.

Как рассказал сайту «Первый областной» исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный, в команде прекрасно понимают, насколько серьезен соперник, а особенно грозной является первая тройка екатеринбуржцев в лице Найджела Доуса, Стефана Да Косты и Анатолия Голышева. Но и сдаваться сразу «черно-белые» не собираются. Команде придется много работать в обороне, не забывая об атаке.

Все, что было в чемпионате — это чемпионат, все, что в плей-офф — это плей-офф. Сегодня постарались все разобрать, все тактические действия, плюс немножко под воротами поиграли с нападающими, защитники поработали над своими обязанностями в игре. Все моменты, которые будем использовать в игре, постарались немножко на них заострить внимание. Из травмированных никто, скорее всего, не сможет пополнить состав. Все, кто сегодня катались, это те ребята, которые выйдут на плей-офф. Опять же, у нас есть ребята из «Челмета», молодежки, если какая-то ситуация сложится так, что травмы пойдут, то будем привлекать из фарм-клуба и молодежки. По вратарям: у нас еще есть время. Дали в конце чемпионата поиграть и Сане, и Ваське, поэтому здесь решение пока не принято, они оба у нас достаточно хорошо сыграли свои игры. Есть вечер, есть утро, примем решение непосредственно перед игрой. — рассказал сайту «Первый областной» врио главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный.

По словам Алексея Тертышного, у команды выдался сложный чемпионат, поэтому после заключительной игры «регулярки» тренерский штаб отблагодарил команды за терпение и колоссальный труд во время сезона.

Напомним, первый матч в серии плей-офф против «Автомобилиста» пройдет во вторник, 26 февраля, в Екатеринбурге. Начало игры — в 19:00 по челябинскому времени. Прямую трансляцию встречи смотрите на телеканале ОТВ и на сайтах 1obl.ru и 1obl.tv.