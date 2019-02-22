/ «Трактор» заканчивает регулярный чемпионат игрой против СКА

Текстовая трансляция противостояния команд.

1:3

МАТЧ ОКОНЧЕН. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

КОНЕЦ МАТЧА.

Статистика матча: Броски: 30−57; Броски в створ: 16−39; Голы: 1−3; Вбрасывания: 20−29; Блокированные броски: 4−11; Силовые приемы: 11−14; Время в атаке: 06:07—09:34; Штраф: 4−2

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

Статистика третьего периода: Броски: 10−25; Броски в створ: 7−18; Голы: 0−1; Вбрасывания: 6−13; Блокированные броски: 1−1; Силовые приемы: 3−4; Время в атаке: 02:03—03:50; Штраф: 2−0.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Александр Барабанов, команда СКА.

60 мин — После вбрасывания, Александр Барабанов выходит на пустые ворота «Трактора» и забрасывает третий гол «армейцев».

60 мин — Продолжает наседать «Трактор». Позиционный контроль без броска, после которого шайба выходит из зоны. Ее вновь доставляют в атаку и Александр Рыбаков бросает по воротам, но подставлена клюшка, и шайба летит выше.

59 мин — СКА выигрывает вбрасывание. Идет борьба в углу, после которой с йбойно позиции бьет Карпухин, но попадает в Хелльберга.

ПУСТЫЕ ВОРОТА У «ТРАКТОРА».

«ТРАКТОР» БЕРЕТ ТАЙМ-АУТ.

ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ МИНУТЫ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

58 мин — А вот сейчас «Трактор» в атаке. Наброс Ника Бэйлена, Хелльберг отбивает.

57 мин — И вновь игра проходит в зоне «Трактора». СКА контролирует шайбу, не позволяя челябицам даже начать атаку.

56 мин — СКА продолжает атаки, но засчет ошибки хоккеиста гостей шайба выходит из зоны.

55 мин — Накатывал игрок СКА на ворота «Трактора», и вынудил Демченко вновь вступить в игру.

54 мин — Рундблад бросает в створ, Демченко в игре.

53 мин — Пытались «армейцы» начать атаку через длинный пас, но попались на проброс.

52 мин — Томас и Энлунд организуют атаку. Последний отдает передачу на Бэйлена, но Ника заблокировал защитник СКА. В ответ Ярно Коскиранта бросал по воротам Демченко, Василий в игре.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

51 мин — Дэвид Рундблад бросает от синей, Демченко прижимает шайбу.

50 мин — СКА вновь входит в зону атаки, но следует перехват и выброс шайбы от игроков «Трактора».

49 мин — СКА в большинстве. «Армейцы» расположились в зоне и был момент у Прохоркина, Демченко на месте.

УДАЛЕНИЕ. За подножку на 2 минуты наказан Ник Бэйлен, команда «Трактор».

49 мин — Ник Бэйлен нарушил правила на Романе Рукавишникове и за это отправиться отдыхать на скамейку штраников.

48 мин — «Армейцы с Невы» в позиционной атаке. Игрокам «Трактора» удается перехватить шайбу. Далее слишком сильный пас, и это проброс.

47 мин — Илья Карпуин низом бросает с убойной позиции, Хелльберг в игре.

46 мин — Илья Каблуков резал угол на выходе к воротам, но был остановлен защитой челябинцев.

45 мин — Атака СКА. Наиль Якупов делал пас на партнера, Григорий Желдаков вовремя подставил клюшку под передачу.

44 мин — Илья Каблуков набрасывает на ворота «Трактора», Демченко вновь вступает в игру. Ответ «Трактора». Кристиан Томас прицельно бросает, Хелльберг в игре.

43 мин — Опасно бросает Ярно Коскиранта, Демченко в игре.

42 мин — Гусев бросает низом, затем Николай Прохоркин пытается добить, но буквально с линии ворот снимают шайбу защитники «Трактора».

41 мин — Стартовое вбрасывание последнего периода игры за хоккеистами СКА.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

Статистика матча после двух периодов: Броски: 20−32; Броски в створ: 9−21; Голы: 1−2; Вбрасывания: 14−16; Блокированные броски: 3−10; Силовые приемы: 8−10; Время в атаке: 04:04—05:44; Штраф: 2−2.

Статистика второго периода: Броски: 11−16; Броски в створ: 6−11; Голы: 1−1; Вбрасывания: 8−10; Блокированные броски: 2−4; Силовые приемы: 3−3; Время в атаке: 02:04—02:36; Штраф: 0−2.

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.

60 мин — Кристиан Томас подловил неточный пас игрока СКА и выходил к воротам Хелльберга. Бросок — шайба летит выше.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.

39 мин — Начинают атаку санкт-петербуржцы. Наброс Сергея Плотнкова на ворота челябинцев, Демченко ловит шайбу.

38 мин — Игра в зоне «Трактора» походила уже длительное время, так что, когда челябинцы перехватили шайбу, они просто отбросились и провели смену составов.

37 мин — Марсель Шолохов делал прострельный пас на Александра Бергстрема, но передача была слишком сильной.

36 мин — Артем Пеньковский бросает со средней дистанции. Шайба попадает в клюшку соперника и покидает пределы поля.

35 мин — Антон Глинкин смещался к центру, но потерял шайбу. В ответ Максим Карпов пытался выйти 1 на 1 с Демченко, бросил с неудобной, но шайба прошла в сантиметрах от ворот.

34 мин — Игра в зоне «Трактора», но надежная защита не позволяет нанести «армейцам» бросок по воротам.

33 мин — И вновь момент у ворот СКА! Александр Рыбаков бросает с близкой дистанции, Хелльберг не без труда справляется с броском.

32 мин — СКА держит шайбу после забитого гола. Игорь Полыгалов пытался отобрать шайбу, но нарвался на плотный силовой прием от Мальцева. «Трактору» все же удается получить контроль над игрой, и после перехвата игрового снаряда все тот же Полыгалов бросает, Хелльберг в игре

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Никита Гусев, команда СКА.

31 мин — Опасный выход к воротам Демченко. Василий допускает ошибку, далее идет пас на Никиту Гусева, который с левого круга вбрасывания вновь вывел СКА вперед.

29 мин — Выход 2 в 1 от игроков «Трактора», Хелльберг реагирует.

28 мин — И веселее пошла игра после гола! Челябинцы держат шайбу и пытаются начать свою атаку. Дугин делает пас на Кравцова, Виталий доставляет шайбу в зону, но Хелльберг накрывает ее.

СКА ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

ГОЛ! Шайбу забросил Ник Бэйлен, команда «Трактор».

27 мин — Ник Бэйлен мощно бросает от синей линии, прошивает Хелльберга, и сравнивает счет!

26 мин — Первое большинство для «Трактора». И тут же опасный момент! Глинкин отдавал пас Кравцову на пятачок, но Виталий не сумел переиграть голкипера гостей.

УДАЛЕНИЕ. За грубость на 2 минуты наказан Андрей Кузьменко, команда СКА.

25 мин — Никита Хлыстов держит шайбу в зоне СКА. В этот момент следует нарушение правил на другом игроке «Трактора».

24 мин — Пара успешны перехватов в средней зоне от челябинцев, которые, правда, не приводят ни к чему опасному.

23 мин — Наброс на ворота «Трактора», Демченко в игре.

22 мин — Кравцов отдает прекрасный пас Александру Шарову, но последний не может обработать шайбу. Затем момент был у Игоря Исаева, но следует блок от защитника гостей.

21 мин — Стартовое вбрасывание вторых двадцати минут за игроками СКА.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

Статистика первого периода: Броски: 9−16; Броски в створ: 3−10; Голы: 0−1; Вбрасывания: 6−6; Блокированные броски: 1−6; Силовые приемы: 5−7; Время в атаке: 02:00—03:08; Штраф: 2−0.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин — Создают угрозу челябинцы на последней минуте, но организованная оборона СКА не позволяет забить гол.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

19 мин — Никита Гусев создает опасный момент для Александра Барабанова. Последний бросает с неудобной, но Демченко реагирует.

18 мин — Кристиан Томас с шайбой. Канадец пытался самостоятельно провести атаку, но потерял игровой снаряд.

17 мин — Борьба у бортов в зоне СКА, однако игроки гостей вновь забирают шайбу к себе.

15 мин — Кравцов проходил к воротам Хелльберга, но не пропустили его защитники СКА.

14 мин — ОПАСНО У ВОРОТ «ТРАКТОРА». Первый бросок — штанга, а затем Максим Карпов мог поразить пустой угол, но не попал по прыгающей шайбе.

13 мин — Егор Дугин перехватывает шайбу и пытается сделать финт, но с ним очень плотно играет защитник.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Наиль Якупов, команда СКА.

12 мин — Никита Гусев пасует из-за ворот на Наиля Якупова и последний открывает счет в матче.

11 мин — Игра на пятачке «Трактора». Следует бросок, после которого шайбу перехватывает Йонас Энлунд. Финский легионер челябинцев выводит ее из зоны обороны.

10 мин — Большинство СКА. «Армейцы» пока что не могут войти в зону из-за грамотной обороны «черно-белых».

УДАЛЕНИЕ. За подножку на 2 минуты наказан Артем Бородкин, команда «Трактор».

9 мин — «Трактор» в атаке. Однако Игорь Исаев допускает потерю шайбы. После этого следует первое удаление в игре.

8 мин — Ответ питерцев. Неприятный момент у ворот Демченко, Василий надежен.

7 мин — Опасно у ворот Хелльберга! Попытка броска с близкой дистанции, но защита СКА в игре. Затем следует еще серия бросков по воротам СКА, но голкипер гостей надежен.

6 мин — Игра у борта в зоне гостей. Выброс шайбы и смена составов.

5 мин — СКА в позиционной атаке. Прострельный пас, но перехватывает его защитник челябинцев, отправляясь вместе с шайбой в зону «армейцев».

4 мин — Никита Хлыстов мощно бросает по воротам СКА, но попадает в защитника.

3 мин — Разгоняют атаку «армейцы». Пас от своей синей линии, но лайнсмен фиксирует проброс.

2 мин — Вновь игра в зоне «Трактора», но челябинские хоккеисты быстро выводят ее из своих владений. Отметим также первое касание шайбы Артема Пеньковского.

1 мин — Ответ челябинцев. Глинкин с Кравцовым уходили к воротам Магнуса Хелльберга. Антон наносит бросок, голкипер СКА в игре.

1 мин — Стартовое вбрасывание матча за хоккеистами СКА. Питерцы, усилиями Андрея Кузьменко наносят первый бросок по воротам Василия Демченко, вратарь «Трактора» в игре.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

НАЧАЛО МАТЧА.

Команды выходят на лед. Сейчас прозвучит гимн России.

Стартовые пятерки команд:

«Трактор»: Демченко. Бэйлен — Хлыстов, Энлунд — Полыгалов — Томас.

СКА: Хелльберг. Гавриков — Херсли, Кузьменко — Мальцев — Плотников.

Составы команд:

Вратари: СКА: Хелльберг (Шестёркин).

1 пятерка: Гавриков (А) — Херсли, Кузьменко — Мальцев — Плотников (К);

2 пятерка: Рундблад — Рукавишников, Гусев — Прохоркин — Барабанов;

3 пятерка: Белов — Зуб, Якупов — Коскиранта — Карпов;

4 пятерка: Сёмин, Дергачёв — Каблуков (А) — Ли, Морозов.

«Трактор»:

Вратари: Демченко (Судницин).

1 пятерка: Бэйлен (А) — Хлыстов, Энлунд — Полыгалов — Томас;

2 пятерка: Карпухин — Петров (К), Кравцов — Шаров — Глинкин;

3 пятерка: Бородкин — Исаев, Кокуев — Рыбаков (А) — Пеньковский;

4 пятерка: Желдаков, Шолохов — Дугин — Бергстрем, Губарев.

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Сегодня, 22 февраля, «Трактор» заканчивает регулярный чемпионат. В последнем матче, возможно одного из самых сложных сезонов «гладкого» чемпионата в истории, челябинцев ждет не менее сложный соперник — СКА.

Команды уже играли между собой в этом сезоне. Тогда, 16 ноября, в Петербурге подопечные Алексея Тертышного проиграли «армейцам с Невы» с минимальным счетом 0:1. Как сложится сегодняшняя игра? Узнаем вместе с вами. Начало игры — в 18:45 по челябинскому времени.