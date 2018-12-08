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/ «Трактор» сыграет с «Сибирью» в последнем матче перед паузой

«Трактор» сыграет с «Сибирью» в последнем матче перед паузой

Встреча пройдет в Новосибирске, в ледовой арене «Сибирь».
сегодня в 08:00
  |  Хоккей

Матчем против новосибирской «Сибири» продолжит свою выездную серию «Трактор». Данная игра станет последней перед недельной паузой на кубок первого канала по хоккею.

Команды уже встречались между собой 16 октября в Челябинске. Тогда в серии послематчевых буллитов победу одержали челябинцы. Всего же команды встречались между собой 27 раз в рамках чемпионатов КХЛ. 15 раз победу одерживали сибиряки, 12 — челябинцы.

Команды по-разному провели прошедшие матчи. «Сибирь» на своем льду в серии буллитов с минимальным счетом 1:0 одолела другую команду из Челябинской области — магнитогорский «Металлург». Для новосибирцев эта победа стала 7 в 8 последних встречах.

А вот «Трактор», к сожалению, провалил последний матч. Подопечные Алексея Тертышного уступили «Барысу» из Астаны со счетом 3:1. Отметим, что игра сопровождалась рядом спорных судейских решений.

Обе команды играют в Восточной конференции КХЛ. «Трактор», в активе которого 33 очка, занимает 9 строчку в таблице. Новосибирцы же с 27 очками находятся на 11-й строчке.

Встреча пройдет сегодня, 8 декабря, в 15:30 минут по местному времени, в Новосибирске, в ледовом дворце спорта «Сибирь». Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ и сайтах 1obl.tv и 1obl.ru.

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