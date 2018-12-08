/ «Трактор» сыграет с «Сибирью» в последнем матче перед паузой

Матчем против новосибирской «Сибири» продолжит свою выездную серию «Трактор». Данная игра станет последней перед недельной паузой на кубок первого канала по хоккею.
Команды уже встречались между собой 16 октября в Челябинске. Тогда в серии послематчевых буллитов победу одержали челябинцы. Всего же команды встречались между собой 27 раз в рамках чемпионатов КХЛ. 15 раз победу одерживали сибиряки, 12 — челябинцы.
Команды по-разному провели прошедшие матчи. «Сибирь» на своем льду в серии буллитов с минимальным счетом 1:0 одолела другую команду из Челябинской области — магнитогорский «Металлург». Для новосибирцев эта победа стала 7 в 8 последних встречах.
А вот «Трактор», к сожалению, провалил последний матч. Подопечные Алексея Тертышного уступили «Барысу» из Астаны со счетом 3:1. Отметим, что игра сопровождалась рядом спорных судейских решений.
Обе команды играют в Восточной конференции КХЛ. «Трактор», в активе которого 33 очка, занимает 9 строчку в таблице. Новосибирцы же с 27 очками находятся на 11-й строчке.
Встреча пройдет сегодня, 8 декабря, в 15:30 минут по местному времени, в Новосибирске, в ледовом дворце спорта «Сибирь». Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ и сайтах 1obl.tv и 1obl.ru.