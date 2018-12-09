/ «Трактор» реализовал сто процентов большинства в матче с «Сибирью»

Челябинский коллектив одержал победу перед паузой в чемпионате.

Челябинский «Трактор» одержал победу перед паузой на время проведения Кубка Первого Канала по хоккею. Подопечные Алексея Тертышного на выезде оказались сильнее новосибирской «Сибири». Для выявления победителя командам потребовалась дополнительное время.

Счет голам в начале встречи открыл Егор Дугин. Воспитанник «Трактора», который перешел в родную команду как раз из «Сибири», подловил отскок и точным движением сделал счет 1:0 в пользу «черно-белых». Хозяевам удалось забить гол уже в концовке первой двадцатиминутке, однако судьи после 10-минутного видеопросмотра момента приняли решение отменить взятие ворот.

Свой единственный гол игроки «Сибири» забили в середине второго периода. Владимир Первушин мощным броском из правого от Василия Демченко круга вбрасывания сравнял счет в матче.

Следующего гола зрителям матча пришлось ждать до самого конца овертайма, когда канадский легионер «Трактора» Пол Щехура в большинстве, из той же позиции, из которой забивал Владимир Первушин, установил окончательный счет встречи.

В этом матче игроки «Трактора» реализовали 100% большинства, поскольку «Сибирь» удалилась всего лишь один раз. Случилось это как раз за несколько секунд до конца овертайма. Другой факт связанный с нарушением правил: все 4 удаление игроки «Трактора» получили за один и тот же штраф, а именно — за подножку.

Итог встречи в послематчевом интервью подвел исполняющий обязанности главного тренера челябинцев Алексей Тертышный.

Сложный матч, третий на выезде соперник набрал ход готовились, много пришлось играть в обороне. Особенно хочу выделить вратаря, сегодня он давал нам спокойствие, это передалось хоккеистам. Всегда тяжело обороняться, особенно во втором периоде, когда была дальняя лавка. Надо только терпеть и ждать шанса отсюда и получаются моменты. В овертайме надеялись на первую бригаду, дали им шанс и они им воспользовались. — сказал Алексей Тертышный.

Следующий матч «Трактор» проведет 17 декабря в Нижнекамске против «Нефтехимика». Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ и на сайтах 1obl.ru и 1obl.tv.