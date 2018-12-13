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/ Иностранным языкам обучили юных пациентов ЧОДКБ хоккеисты «Трактора»

Иностранным языкам обучили юных пациентов ЧОДКБ хоккеисты «Трактора»

А еще Рихард Гюнге, Александр Бергстрем и Марсель Щолохов подарили детям приятные и необходимые подарки.
сегодня в 17:03
  |  Общество

Игроки челябинского «Трактора» Рихард Гюнге, Александр Бергстрем и Марсель Шолохов навестили пациентов детской областной клинической больницы Челябинска. Хоккеисты посетили отделение паллиативного лечения. И пришли они не с пустыми руками! С собой спортсмены принесли новый телевизор, а также лекарства для подростка, который переживает восстановление после серьезной аварии.

В ходе визита хоккеисты пообщались с детьми, провели для них мастер-класс английского и шведских языков, раздали автографы и сфотографировались. Как отметила заведующая паллиативным отделением Наталья Тарасова, такие встречи — отлично стимулируют восстановление детей.

Мальчишки старались не ударить в грязь лицом и демонстрировали хоккеистам успехи в лечении. Хоккейные программки в нашей библиотеке всегда очень востребованы. Наших пациентов часто приглашают на матчи «Трактора», и это тоже подстегивает заниматься спортом и физкультурой. — цитирует Наталью Тарасову пресс-служба челябинского «Трактора».

Правильность и важность встречи отметил и хоккеист «черно-белых» Марсель Шолохов. По его наблюдениям, у ребят во время встречи «горели глаза», а значит и восстановление пройдет быстрее.

Все в их руках. Я в детстве тоже частенько приключения себе находил. Спасибо хоккею и тренерам — наставили на правильный путь. — поделился Марсель Шолохов.

Хоккейный клуб «Трактор» уже несколько лет шефствует над Областной Детской Клинической Больницей. Игроки системы челябинской команды по несколько раз в год посещают лечебное учреждение с подарками для разных отделений. Лекарственные препараты, бытовая техника, средства гигиены, игрушки и хоккейная атрибутика становятся приятным дополнением к пригласительным на игры «черно-белых».

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