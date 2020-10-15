«Трактор» встретится с «Северсталью» в заключительном матче выезда

В Череповец челябинцы приедут после победы над «Ак Барсом».

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Челябинский «Трактор» в четверг, 15 октября, завершает очередную выездную серию матчей. Перед возвращением домой команда Анвара Гатиятулина проведёт один матч в Череповце, где сыграет против местной «Северстали».

В истории КХЛ коллективы встречались между собой 26 раз, в 17-ти из которых сильнее оказались челябинцы. Последний очный матч «Трактора» и «Северстали» датирован 25 сентября этого года. Та игра закончилась победой череповчан — 1:0.

У команд немного отличается статистика последних пяти игр. Сегодняшний соперник челябинцев на этом отрезке одержал лишь две победы, тогда как в активе «Трактора» — четыре победы в пяти играх. Отметим, что свои последние матчи обе команды закончили победами с одинаковым счётом 3:2. Череповецкие хоккеисты одолели «Барыс» из «Нур-Султана», а челябинские — казанский «Ак Барс».

Встреча «Трактора» и «Северстали» состоится сегодня, 15 октября, в Череповце. Начало матча — в 21:00 по челябинскому времени. Игру в полном объёме покажет медиахолдинг ОТВ. На телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv будет организована видеотрансляция, а читатели «Первого областного» смогут следить за матчем в текстовом режиме.