«Трактор» обыграл «Нефтехимик» и одержал третью победу подряд. Фоторепортаж

«Чёрно-белые» забросили шесть шайб в ворота соперника.

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Челябинский «Трактор» обыграл на своей площадке нижнекамский «Нефтехимик». Встреча закончилась со счётом 6:3 в пользу команды Анвара Гатиятулина.



Первыми в матче забросили нижнекамцы. В первом периоде отличился Даниэл Буцаев. Затем Артём Михеев и Лукаш Седлак вывели «чёрно-белых» вперёд. В периоде под номером два, Тимур Хафизов установил равенство на табло, но Сергей Калинин и Томаш Гика увеличили разрыв до двух шайб.

Богатой на голы получилась и третья двадцатиминутка. В ней Либору Гудачеку удалось в третий раз огорчил Романа Вилла. Однако челябинцы на один гол гостей вновь ответили двумя своими. Алексей Бывальцев и Якоб Берглунд установили окончательный счёт встречи.

Следующий свой матч челябинцы проведут в гостях. В среду, 21 октября, «Трактор» в Новосибирске сыграет с местной «Сибирью». Текстовую и видеотрансляции игры в прямом эфире покажет медиахолдинг «Первый областной».

«Трактор» (Челябинск) 6:3 «Нефтехимик» (Нижнекамск) (1:1; 3:1; 2:1)

Голы:

8:58. Даниэл Буцаев, «Нефтехимик», 0:1

12:33. Артём Михеев, «Трактор», 1:1

20:23. Лукаш Седлак, «Трактор», 2:1

23:12. Тимур Хафизов, «Нефтехимик», 2:2

25:03. Сергей Калинин, «Трактор», 3:2

26:15. Томаш Гика, «Трактор», 4:2

42:38. Либор Гудачек, «Нефтехимик», 4:3

47:12. Алексей Бывальцев, «Трактор», 5:3

52:33. Якоб Берглунд, «Трактор», 6:3

Статистика матча: Броски: 62-51; Броски в створ: 33-24; Голы: 6-3; Вбрасывания: 30-29; Блокированные броски: 12-14; Силовые приемы: 11-14; Время в атаке: 13:33-11:01; Штраф: 8-12.

Голы и лучшие моменты игры: