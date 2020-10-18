Челябинский «Трактор» обыграл на своей площадке нижнекамский «Нефтехимик». Встреча закончилась со счётом 6:3 в пользу команды Анвара Гатиятулина.
Первыми в матче забросили нижнекамцы. В первом периоде отличился Даниэл Буцаев. Затем Артём Михеев и Лукаш Седлак вывели «чёрно-белых» вперёд. В периоде под номером два, Тимур Хафизов установил равенство на табло, но Сергей Калинин и Томаш Гика увеличили разрыв до двух шайб.
Богатой на голы получилась и третья двадцатиминутка. В ней Либору Гудачеку удалось в третий раз огорчил Романа Вилла. Однако челябинцы на один гол гостей вновь ответили двумя своими. Алексей Бывальцев и Якоб Берглунд установили окончательный счёт встречи.
Следующий свой матч челябинцы проведут в гостях. В среду, 21 октября, «Трактор» в Новосибирске сыграет с местной «Сибирью». Текстовую и видеотрансляции игры в прямом эфире покажет медиахолдинг «Первый областной».
«Трактор» (Челябинск) 6:3 «Нефтехимик» (Нижнекамск) (1:1; 3:1; 2:1)
Голы:
8:58. Даниэл Буцаев, «Нефтехимик», 0:1
12:33. Артём Михеев, «Трактор», 1:1
20:23. Лукаш Седлак, «Трактор», 2:1
23:12. Тимур Хафизов, «Нефтехимик», 2:2
25:03. Сергей Калинин, «Трактор», 3:2
26:15. Томаш Гика, «Трактор», 4:2
42:38. Либор Гудачек, «Нефтехимик», 4:3
47:12. Алексей Бывальцев, «Трактор», 5:3
52:33. Якоб Берглунд, «Трактор», 6:3
Статистика матча: Броски: 62-51; Броски в створ: 33-24; Голы: 6-3; Вбрасывания: 30-29; Блокированные броски: 12-14; Силовые приемы: 11-14; Время в атаке: 13:33-11:01; Штраф: 8-12.
Голы и лучшие моменты игры: