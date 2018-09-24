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сегодня в 08:01
«Жить здесь и сейчас»: интервью с Борисом Дубровским
Серия бесед с губернатором выйдет на телеканале ОТВ.
/ КХЛ. Смотрите прямую трансляцию встречи «Трактора» против «Салавата Юлаева» на 1obl.tv

КХЛ. Смотрите прямую трансляцию встречи «Трактора» против «Салавата Юлаева» на 1obl.tv

Команды впервые встретятся в новом сезоне.
сегодня в 07:21
  |  Хоккей

В понедельник, 24 сентября, челябинский «Трактор» проведет первый домашний матч после четырехматчевой выездной серии. Соперником команды Германа Титова станет уфимский «Салават Юлаев».

Обе команды победно завершили прошедшие матчи. «Трактор», после двух крупных поражений подряд, со счетом 4:3 в овертайме обыграл ХК «Сочи», а уфимский коллектив разгромил астанинский «Барыс» со счетом 7:3. Отметим, что команды сыграли между собой два матча на Кубке губернатора Челябинской области. Тогда обе встречи остались за командой из Уфы.

Матч пройдет в понедельник, 24 сентября, в 19:00 по местному времени. Прямую трансляцию встречи смотрите на сайте 1obl.tv.

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