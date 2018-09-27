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/ КХЛ. Челябинский «Трактор» сыграет с «Локомотивом» из Ярославля

КХЛ. Челябинский «Трактор» сыграет с «Локомотивом» из Ярославля

Обе команды попытаются оправдаться за обидные поражения.
сегодня в 10:22
  |  Хоккей

Сегодня, 27 сентября, челябинский «Трактор» проведет второй матч домашней серии. Соперником команды Германа Титова станет «Локомотив» из Ярославля под руководством Дмитрия Квартального.

Обе команды неудачно сыграли свои прошлые матчи. «Трактор», со счетом 0:5 уступил уфимскому «Салавату Юлаеву», тогда как «Локомотив» лишь в овертайме проиграл одному из лидеров этого сезона — екатеринбургскому «Автомобилисту». Матч «автозаводцев» и «железнодорожников» закончился со счетом 5:4 в пользу «Автомобилиста».

Челябинцы имеют в своем активе 7 очков, и находятся на 11-м месте в таблице восточной конференции КХЛ, тогда как «Локомотив» с 13-ю очками занимает 4-е место в западной конференции лиги. Прямую трансляцию встречи смотрите на сайте 1obl.tv.

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