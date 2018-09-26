/ Единение болельщиков продемонстрировали фанаты «Трактора» и «Сочи»

После игры поклонники команд отправились на масштабную вечеринку.

Масштабная вечеринка состоялась в одном из баров Сочи после матча одноименной команды против «Трактора». На игре челябинцев и «Сочи» гостей поддерживало внушительное количество болельщиков. Как рассказала сайту «Первый областной» специалист службы информации и PR «Трактора» Анна Гусева, в Сочи проживает одна из самых больших челябинских диаспор, и поэтому матчи с участием «черно-белых» в курортном городе всегда вызывают большой ажиотаж.

Сочи — это город, в котором расположена одна из самых больших челябинских диаспор. И, соответственно, для них, матч «Трактора», когда команда приезжает в Сочи, является большим событием. На протяжении многих лет они устраивали перфомансы поддержки на матчах. — рассказала сайту «Первый областной» специалист службы информации и PR «Трактора» Анна Гусева.

После матча для поклонников обеих команд была организована вечеринка. На самой игре и празднике после нее присутствовал и талисман ХК «Трактор» — белый медведь. Исполняющий роль талисмана челябинцев Алексей Потрехалов рассказал, что, несмотря на гостевой матч, он чувствовал себя как дома, а сама вечеринка проходила в дружеской атмосфере.

Находясь в гостях, я чувствовал себя как дома, иногда даже хозяйничал на их арене. А что касается вечеринки после матча: все было супер. Очень нейтрально, мы не чувствовали себя гостями, не было восхваления или принижения одного из клубов. На мой взгляд, все прошло изумительно. — рассказал сайту «Первый областной» талисман «Трактора» Алексей Потрехалов.

Напомним, матч «Трактора» против «Сочи» закончился победой челябинцев со счетом 4:3 в овертайме. Сейчас команда Германа Титова проводит домашнюю серию, и уже послезавтра, 27 сентября, проведет матч против «Локомотива» из Ярославля.