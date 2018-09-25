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/ Герман Титов: «Команда находится в психологической яме»

Герман Титов: «Команда находится в психологической яме»

«Трактор» проиграл «Салавату Юлаеву» со счетом 0:5.
сегодня в 10:26
  |  Хоккей

Главный тренер челябинского «Трактора» Герман Титов подвел итог матча против «Салават Юлаева». По мнению наставника «черно-белых», команда находится в психологической яме. Кроме того, по словам Германа Титова, «Трактору» нужно прибавить в завершении атак.

Я считаю, что команда находится в психологической яме. Мы правильно все делаем, но завершение атак у нас хромает. Много моментов создаем, но не реализовываем их. Счет не по игре, конечно. 0:5 — многовато. Мы создали моментов на 2−3 гола точно… Получилось так, как получилось. Только через работу можно выйти из этой ситуации, в которую мы попали. — сказал Герман Титов после матча с «Салаватом Юлаевым».

Главный тренер уфимцев Николай Цулыгин в свою очередь отметил, что победа над «Трактором» — заслуга в первую очередь командная, а также поблагодарил болельщиков «Салавата» за поддержку в гостях.

Была хорошая игра. Очень приятно, что победа была командная. Все вместе вышли и дружненько сыграли. Спасибо ребятам за победу. Также спасибо нашим болельщикам, которые нас поддерживали здесь. — сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин.

Напомним, матч закончился со счетом 5:0 в пользу уфимцев. Отметим, что по итогам последних четырех игр «Трактор» пропустил 22 шайбы и забил 5. Следующий матч челябинцы проведут в четверг, 27 сентября, дома, против ярославского «Локомотива».

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Комментарии

Руслан
11:29, 25.09.2018
Титов!!! уйди пожалуйста вместе с Губаревым и Сеничевым.
Сергей
10:54, 25.09.2018
Возможно это из темы научной фантастики,но возможно это как то повлияет ! Надо собраться возле арены всем кому не безразличен Трактор и просить ответа у Титова,Губорев и игроков ! Пускай выходят и расскажут что происходит и чего ожидать,а не эти тупые отмазы на пресс-конференции и в инете срать нам всем в ушел о том как долго запрегаем и что потом получается!!!!!

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