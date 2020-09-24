«Трактор» встретится с «Салаватом Юлаевым» в Уфе

Челябинцы впервые в сезоне сыграют против башкирской команды.

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Регулярный чемпионат КХЛ продолжится для челябинского «Трактора» в Уфе. Сегодня, 24 сентября, подопечные Анвара Гатиятулина проведут в столице Башкортостана матч против «Салавата Юлаева». Игра станет первой между командами в этом сезоне.



История противостояния «Салавата» и «Трактора» в КХЛ насчитывает 31 встречу, в 17 из которых сильнее была команда из Уфы. Последний раз между собой коллективы играли 3 декабря прошлого года, тот матч закончился победой «Салавата Юлаева» со счётом 5:2. Предыдущая победа «Трактора» над сегодняшним соперником датирована 28 ноября. В тот день матч проходил в Челябинске и закончился со счётом 4:2 в пользу «чёрно-белых».

На текущий момент оба клуба являются прямыми конкурентами в турнирной таблице Востока КХЛ. Челябинцы, в активе которых 4 победы в 8 играх, занимают 6-ю строчку, уфимцы, одержавшие 5 побед в 9 встречах, — 5-ю. Последние свои матчи обе команды закончили с минимальными поражениями на домашней арене. «Салават Юлаев» уступил ХК «Сочи» 2:3, «Трактор» проиграл «Северстали» 0:1.

Встречу «Трактора» против «Салавата Юлаева» в полном объёме покажет медиахолдинг ОТВ. На нашем телеканале и на сайте 1obl. tv зрители смогут увидеть прямую трансляцию матча, а на сайте «Первый областной» будет организована текстовая трансляция. Напомним, игра состоится сегодня, 24 сентября, в 19:00 по челябинскому времени.