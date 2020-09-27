«Трактор» принимает минское «Динамо» на домашнем льду

«Первый областной» покажет игру в прямом эфире.

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Челябинский «Трактор» сегодня, 27 сентября, вновь выходит биться на домашнем льду. На этот раз их соперником станет «Динамо» из Минска.

Эти команды встречаются впервые в нынешнем сезоне. И стоит отметить, что минчане очень хорошо «стартанули» — на данный момент они занимают четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции. За 8 проведенных игр они набрали 12 очков. И все они играют с боем.

«Трактор» же за 9 матчей набрал 9 очков. И в настоящее время находится на шестом месте в Восточной конференции. Подопечные Анвара Гатиятулина умеют удивлять, поэтому болельщики ждут от них чего-то нового.

И показать это «черно-белые» смогут уже сегодня. А для всех любителей спорта мы проведем текстовую трансляцию игры, а также покажем ее в прямом эфире на 1obl.tv. Начало в 17:00.