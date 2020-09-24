«Трактор» уступил «Салавату Юлаеву» в Уфе

Единственную шайбу «чёрно-белых» забил Сергей Калинин.

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Челябинский «Трактор» в гостях уступил «Салавату Юлаеву». Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу уфимской команды.



Первый период ознаменовался голом в ворота «Трактора». Уфимцы отличились в большинстве благодаря Дмитрию Кугрышеву, который в касание замкнул пас Никиты Сошникова. Во второй двадцатиминутке челябинцы вновь удалились, а Никита Сошников уже собственными силами во второй раз огорчил Романа Вилла.

Затем в середине второго периода на поле произошла драка. В кулачном бою сошлись Олег Евенко и Алексей Семёнов. После одного точного удара победа в поединке осталась за игроком «Трактора». На последней минуте периода «чёрно-белым» удалось «пробить» Юху Метсолу. Сергей Калинин делал наброс в направлении ворот, а шайба от клюшки защитника попала за спину голкиперу «Салавата Юлаева».

Начало третьего периода прошло под диктовку «Трактора», тем не менее, забить челябинцам не удалось. Уфимцы, в свою очередь, воспользовались шансом. Никита Сошников продавил Петра Ясинского, вышел на ворота и в ближнем бою переиграл Романа Вилла, набрав 3-е очко в матче. В последние минуты встречи челябинцы сняли вратаря и попытались организовать штурм владений Юхи Метсолы, но сделать этого подопечным Анвара Гатиятулина не удалось.

Следующий матч «Трактор» проведёт на своей площадке. В воскресенье, 27 сентября, челябинцы встретятся с минским «Динамо». Прямую трансляцию матча смотрите на сайте 1obl.tv и телеканале ОТВ. Также для читателей «Первого областного» будет доступна текстовая трансляция события.

«Салават Юлаев» (Уфа) 3:1 «Трактор» (Челябинск) (1:0; 1:1; 1:0)

Голы:

11:47. Дмитрий Кугрышев, «Салават Юлаев», 1:0

22:29. Никита Сошников, «Салават Юлаев», 2:0

39:27. Сергей Калинин, «Трактор», 2:1

48:45. Никита Сошников, «Салават Юлаев», 3:1

Статистика матча: Броски: 45-74; Броски в створ: 22-34; Голы: 3-1; Вбрасывания: 36-24; Блокированные броски: 27-12; Силовые приемы: 12-22; Время в атаке: 10:34-13:58; Штраф: 13-13.



Голы и лучшие моменты игры: