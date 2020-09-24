«Трактор» в гостях играет с «Салаватом Юлаевым». Текстовая трансляция

Челябинцы столкнутся с уфимцами впервые в сезоне.

2:0

ВТОРОЙ ПЕРИОД.

ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

26 мин — Играют в большинстве хоккеисты «Салавата». Контроль шайбы, но без броска.

«САЛАВАТ ЮЛАЕВ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

25 мин — В формате 4 на 4 прямой бросок делает Манухов и попадает прямо в Метсолу.

УДАЛЕНИЕ. За подножку, на 2 минуты наказан Якоб Берглунд, команда «Трактор».

25 мин — Контратака «Салавата» в меньшинстве заканчивается нарушением правил со стороны игрока «Трактора».

24 мин — Теперь уже челябинцы в большинстве. Перепасовка в зоне хозяев заканчивается броском низом от Лоуренса Пилута — Метсола в игре. Во второй попытке Алексей Бывальцев создавал опасность, но попал в конёк защитнику после чего шайба покинула пределы площадки.

УДАЛЕНИЕ. За удар локтем, на 2 минуты наказан Евгений Бирюков, команда «Салават Юлаев».

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЁТА. Шайбу забросил Никита Сошников, команда «Салават Юлаев».

23 мин — Розыгрыш шайбы от уфимцев. Никита Сошников заряжает с кистей и забивает второй гол «Салавата».

УДАЛЕНИЕ. За выброс шайбы, на 2 минуты наказан Станислав Гареев, команда «Трактор».

22 мин — Баранов зарядил со средней из-под Бэйлена — мимо цели. Уфимцы продолжили давить, вынудив Станислава Граеева выбросить шайбу с нарушением правил.

21 мин — Первое вбрасывание периода выиграли «Юлаевцы». Тут же они продавливают оборону «Трактора», но челябинцы вовремя реагируют на момент. Затем в контратаке Виталий Кравцов бьёт по воротам Метсолы — отбивает голкипер ловушкой.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

Статистика первого периода: Броски: 12-22; Броски в створ: 9-13; Голы: 1-0; Вбрасывания: 15-7; Блокированные броски: 6-2; Силовые приемы: 4-10; Время в атаке: 02:46-05:03; Штраф: 4-2.



Единственный гол первого периода был забит вот так. Красивая комбинация уфимцев. Отдельно смотрим на Никиту Сошникова, играющего под номером 90. Нападающий отдал великолепный пас на Дмитрия Кугрышева.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин — Последнюю минуту периода челябинцы проводят с контролем шайбы, но забить «Трактору» не удаётся.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

19 мин — Продолжают «чёрно-белые» штурмовать ворота «Салавата», однако все попытки гостей безуспешны.

«САЛАВАТ ЮЛАЕВ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

18 мин — Очередной бросок в направлении ворот Метсолы. Бил Ярослав Косов, но попал в защитника.

17 мин — Момент у «чёрно-белых»! Бэйлен зарядил, но попал в защитника, затем Якоб Берглунд мог зарядить в пустой угол, однако Юха Метсола спас «Салават» от гола!

УДАЛЕНИЕ. За удар клюшкой, на 2 минуты наказан Эдуард Гиматов, команда «Салават Юлаев».

16 мин — Не успели челябинцы начать позиционную атаку как уфимцы вновь фолят. 5 на 3 будет играть «Трактор».

УДАЛЕНИЕ. За блокировку, на 2 минуты наказан Александр Кадейкин, команда «Салават Юлаев».

15 мин — Активизировалась атака «Трактора». Момент закончился броском Томаша Гики, вновь выручил Метсола, но нападающий уфимцев нарушил правила на Седлаке.

14 мин — Роман Манухов очень опасно со средней дистанции, Метсоле пришлось потрудиться, чтобы оставить ноль на табло возле логотипа хозяев.

13 мин — Контратака «Трактора». Бэйлен отдавал Основину, Вячеслав хотел убежать 1 на 1 с Метсолой, но его накрыл защитник.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЁТА. Шайбу забросил Дмитрий Кугрышев, «Салават Юлаев».

12 мин — Продолжается перепасовка уфимцев. Бросок от синей, Вилл выручает, затем Сошников замахивается, но отдаёт пас на Дмитрия Кугрышева, который в касание забивает первый гол в игре.

12 мин — Короткий розыгрыш команды из Башкирии после паузы, Никита Сошников с кистей — Вилл прижимает шайбу.

УДАЛЕНИЕ. За игру высоко поднятой клюшкой, на 2 минуты наказан Лукаш Седлак, команда «Трактор».

12 мин — Стали активнее играть хоккеисты «Салавата Юлаева». В итоге Лукаш Седлак нарушает правила в защите.

11 мин — Артём Пименов до последнего ковырял шайбу на пятачке «Трактора», Вилл не отдал её игроку уфимцев, а после — отбросил в борт.

9 мин — В направлении пятачка наброс от игрока «Салавата», но шайба летела прямо в Романа Вилла.

8 мин — Наброс Олега Евенко в борт и первым шайбу подбирает Вячеслав Основин. Попытка броска — Метсола прижимает шайбу.

7 мин — Нападающие «Трактора» «напрягали» уфимскую оборону в зоне хозяев. Пока что игроки «Салавата» справляются.

6 мин — Ник Бэйлен попытался отдать пас в средней зоне, однако получился обрез. В итоге возник опасный момент вблизи ворот челябинцев — Вилл пока надёжен.

5 мин — Позиционная атака уфимских хоккеистов. Игроки «Салавата» долго перемещали шайбу, но бросить не смогли. Тем временем, матч идёт больше 5 минут без остановок.

4 мин — Неприятный момент возникает уже у ворот «Трактора», однако Роман Вилл выручил.

3 мин — наброс Алексаедра Шарова на ворота Юхи Метсолы — справился вратарь уфимцев;

2 мин — Пока без опасных моментов проходит матч.

1 мин — Уфимцы выиграли первое вбрасывание встречи.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

НАЧАЛО МАТЧА.



Хоккеисты постепенно выходят на лёд. Игра начнётся сразу после гимнов России и Башкортостана

Составы команд на игру.









Привет, всем фанатам хоккея!

После небольшой паузы челябинский «Трактор» вновь выходит на лёд. Сегодня, 24 сентября, в Уфе, команда Анвара Гатиятулина сыграет против местного «Салавата Юлаева». Географические соседи встретятся впервые в текущем сезоне. Отметим, что встречи уфимцев и челябинцев в прошлом году запомнились большим количеством голов. Как сложится этот матч? Узнаем вместе, в 19:00 по челябинскому времени.