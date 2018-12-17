/ «Трактор» встретится с «Нефтехимиком» в первом матче после перерыва

Игрой с нижнекамцами челябинцы откроют четырехматчевую выездную серию.

Первый матч после перерыва на Кубок Первого Канала проведет сегодня, 17 декабря, челябинский «Трактор». В третий раз в этом сезоне подопечные Алексея Тертышного встретятся с «Нефтехимиком» из Нижнекамска.

Команды являются прямыми конкурентами за попадание в кубковую восьмерку Восточной конференции КХЛ. На данный момент в активе нижнекамцев 34 очка в 38 играх текущего сезона и 10-е место в турнирной таблице. «Трактор» же находится на строчку выше, имея в своем активе 35 баллов в 36 играх.

Последний свой матч перед паузой нижнекамцы провели 10 декабря в Сочи против одноименной хоккейной команды. Та игра закончилась со счетом 3:2 в пользу команды Андрея Назарова. «Черно-белые» последний свой матч сыграли 8 декабря, в Новосибирске, одержав победу над местной «Сибирью» в овертайме.

Матч состоится сегодня, 17 декабря, в Нижнекамске. Начало игры запланировано на 21:30 по челябинскому времени. Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ и на сайтах 1obl.tv и 1obl.ru.