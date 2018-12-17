Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.43 +66.43 75.39 +75.39
Челябинск
сейчас
 
-14 °C
завтра
 
-15 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ «Трактор» встретится с «Нефтехимиком» в первом матче после перерыва

«Трактор» встретится с «Нефтехимиком» в первом матче после перерыва

Игрой с нижнекамцами челябинцы откроют четырехматчевую выездную серию.
сегодня в 07:36
  |  Хоккей

Первый матч после перерыва на Кубок Первого Канала проведет сегодня, 17 декабря, челябинский «Трактор». В третий раз в этом сезоне подопечные Алексея Тертышного встретятся с «Нефтехимиком» из Нижнекамска.

Команды являются прямыми конкурентами за попадание в кубковую восьмерку Восточной конференции КХЛ. На данный момент в активе нижнекамцев 34 очка в 38 играх текущего сезона и 10-е место в турнирной таблице. «Трактор» же находится на строчку выше, имея в своем активе 35 баллов в 36 играх.

Последний свой матч перед паузой нижнекамцы провели 10 декабря в Сочи против одноименной хоккейной команды. Та игра закончилась со счетом 3:2 в пользу команды Андрея Назарова. «Черно-белые» последний свой матч сыграли 8 декабря, в Новосибирске, одержав победу над местной «Сибирью» в овертайме.

Матч состоится сегодня, 17 декабря, в Нижнекамске. Начало игры запланировано на 21:30 по челябинскому времени. Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ и на сайтах 1obl.tv и 1obl.ru.

Общество
ЮУрГУ с размахом отметил 75-летие
сегодня в 10:45
ЮУрГУ с размахом отметил 75-летие
Общество
Глава региона извинился перед челябинцем за поведение директора «Трактора»
15.12.2018
Глава региона извинился перед челябинцем за поведение директора «Трактора»
Хоккей
Директор «Трактора» поблагодарил команду за стойкость характера
15.12.2018
Директор «Трактора» поблагодарил команду за стойкость характера
Общество
Иностранным языкам обучили юных пациентов ЧОДКБ хоккеисты «Трактора»
13.12.2018
Иностранным языкам обучили юных пациентов ЧОДКБ хоккеисты «Трактора»
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Культура
Главный режиссер камерного театра отметила 70-летие
сегодня в 13:08
Главный режиссер камерного театра отметила 70-летие
Политика
Попыткой уйти от ответственности назвали заявление Московца в мэрии
сегодня в 12:28
Попыткой уйти от ответственности назвали заявление Московца в мэрии
Общество
Холода возвращаются на Южный Урал
сегодня в 11:49
Холода возвращаются на Южный Урал
Общество
Покорить жюри оригинальной кормушкой для птиц приглашают южноуральцев
сегодня в 11:34
Покорить жюри оригинальной кормушкой для птиц приглашают южноуральцев
Общество
На 200 тысяч рублей за плохую уборку снега оштрафовали подрядчика в Челябинске
сегодня в 11:14
На 200 тысяч рублей за плохую уборку снега оштрафовали подрядчика в Челябинске
Общество
Мужчину с татуировками в виде иероглифов ищут в Челябинске
сегодня в 10:50
Мужчину с татуировками в виде иероглифов ищут в Челябинске
Общество
ЮУрГУ с размахом отметил 75-летие
сегодня в 10:45
ЮУрГУ с размахом отметил 75-летие
Общество
Трамвайную остановку «Чичерина» вернули челябинцам
сегодня в 10:01
Трамвайную остановку «Чичерина» вернули челябинцам
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6