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/ КХЛ. «Трактор» в Нижнем Новогороде играет против «Торпедо»

КХЛ. «Трактор» в Нижнем Новогороде играет против «Торпедо»

«Черно-белые» попытаются поквитаться за домашнее поражение. Тестовая трансляция.
сегодня в 20:50
  |  Хоккей

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ВТОРОЙ ПЕРЕРЫВ. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Статистика 2-го периода: Броски: 31-13 ; Броски в створ: 20-6 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 13-11 ; Блокированные броски: 4-6 ; Силовые приемы: 3-1 ; Время в атаке: 06:32-03:02 ; Штраф: 12-6.

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.

40 мин - Контратака «Трактора», но не удалось Кристиану Томасу забить. На последних секундах вместе с сиреной бросает другой игрок челябинцев, Галимов в игре.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.

39 мин - Проходят нижегородцы на пятачок Демченко. Серия опасных бросков с которыми справляется Демченко.

38 мин - Бросок низом от Ника Бэйлена, Галимов в игре. В ответ хозяева пытались наносят бросок, Демченко на месте.

37 мин - Выстояли челябинцы эти сложные 4 минуты. Но, несмотря на равные составы, «Трактор» все еще предпочитает отбрасываться.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

36 мин - Чуть меньше 30 секунд остается до выхода Александра Шарова. 

35 мин - Все еще в большинстве гости. Игроки «Торпедо» расставились в зоне челябинцев, но Василий Демченко пока что справляется со всеми угрозами нижегородцев.

34 мин - Серия опасных бросков по воротам Демченко, надежна защита «Трактора».

33 мин - Продолжается большинство «Торпедо». Хозяева расставились в зоне. Следует бросок низом, но Демченко в игре.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Энди Мил, команда «Торпедо».

32 мин - И сразу же после свистка «Торпедо» сравнивает счет. 

УДАЛЕНИЕ. З2 опасную игру высоко поднятой клюшкой, двойным малым штрафом (2+2) наказан Александр Шаров, команда «Трактор».

32 мин - Входят в зону игроки «Торпедо», но игра остановлена, поскольку Денис Паршин оказывается на льду. Игрок хозяев получил повреждение в столкновении с игроком «Трактора».

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника клющкой, на 2 минуты удален Ник Бэйлен, команда «Трактор».

Поднята вверх рука арбитра. Атака хозяев остановлена ценой удаления.

31 мин - Опасно вблизи ворот «Трактора». Челябинский хоккеист потерял шайбу, ее перехватил игрок «Торпедо», который пытался отдать пас на партнера по команде, но Василий Демченко прижал шайбу ловушкой ко льду.

30 мин - Атака «Торпедо» заблокирована игроками челябинцев. Райана Стоа, пытался вбросить шайбу в зону, но после рикошета она покинула игровую зону.

29 мин - Следом еще один момент у хоккеистов «Трактора». Ерофеев отвала пас на Рыбакова, который был на свободном льду вблизи ворот, но передача заблокирована защитой «Торпедо». В ответ, хозяева, усилиями Дениса Паршина бросили по воротам, шайба ушла выше.

28 мин - Выход Никиты Тертышного к воротам Галимова. Молодой игрок «Трактора» обвел защитника финтом, бросил по воротам, но Галимов в игре.

27 мин - Попытался игрок нижегородцев Ильин пройти к воротам Демченко на скорости, но и тут защита «Трактора» сыграла образцово.

26 мин - «Торпедо» в атаке. Попытка выйти прямо к воротам Демченко ликвидирована защитой «Трактора».

25 мин - Хозяева в зоне «Трактора». Бросок по воротам, Демченко в игре.

24 мин - Атака «Трактора» не приводит к успеху.

«ТОРПЕДО» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

23 мин - «Трактор» входит в зону. Бросок, но шайба от игрока «Торпедо» покидает зону хозяев.

22 мин - В большинстве челябинцы, но нижегородцам удается вывести шайбу из зоны. Более того, Данил Веряев чуть не сравнял счет в матче.

21 мин - Челябинцы в большинстве. Щехура, отдает пас на Томаса, шайба взмывает в воздух и покидает площадку.

УДАЛЕНИЕ. Малым и дисциплинарным штрафом наказан Мэтью Боди, команда «Торпедо».

Мэтью Боди, очень эмоционально показывает, что его били игроки «Трактора», но в итоге сам получает 2 + 10.

21 мин - Стартовое вбрасывание второго периода за игроками «Торпедо». Нижегородцы пошли в атаку, но Василий Демченко прижал шайбу и остановил встречу.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

Статистика 1-го периода: Броски: 24-23 ; Броски в створ: 9-14 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 7-10 ; Блокированные броски: 2-11 ; Силовые приемы: 4-3 ; Время в атаке: 05:29-04:36 ; Штраф: 2-2.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин - Серия опасных набросов в исполнении хозяев, но шайба либо попадает в Демченко, либо вовсе идет мимо створа. Более того, Александр Шаров делает опасный бросок уже по воротам Галимова, но так же не попадает в створ.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

«ТОРПЕДО» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

ГОЛ! Шайбу забросил Кристиан Томас, команда «Трактор». 

19 мин - Атака у ворот Галимова. Серия добиваний, после которых шайба все таки оказывается в воротах! 

УДАЛЕНИЕ. За удар клюшкой, на 2 минут наказан Мэтью Боди, команда «Торпедо».

18 мин - Нижегородцы с шайбой. Наброс на ворота, шайба выходит из зоны челябинцев в зону хозяев, где игроки «Торпедо» нарушают правила.

17 мин - Хозяева льда контролируют шайбу. Следует бросок, но игровой снаряд не идет в створ. Далее «Трактор» пытается начать свою атаку, но теряют челябинцы шайбу на входе в зону «Торпедо».

16 мин - «Трактор» пытается начать атаку. Ввозят челябинцы шайбу в зону, но хозяева успешно разводят игру по бортам, не давая «черно-белым» приблизиться к воротам.

15 мин - Семен Кокуев опасно выкатывается к воротам Галимова, вратарь «Торпедо» спасает свою команду.

14 мин - Челябинцы вышли в атаку, но отдали шайбу игрокам «Торпедо», которые завезли ее в зону «Трактора». Однако удалось гостям увести ее к борту и выбросить из зоны.

13 мин - С шайбой нижегородцы, но активный прессинг челябинцев не дает им начать атаку.

12 мин - Кристиан Томас, пробросил шайбу на ход и пытался выйти к воротам, но его увели к борту, откуда он отдал пас на Бэйлена, Защитник «черно-белых» бросил в створ, Галимов в игре.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

11 мин - Вновь игра проходит в зоне «Трактора», но на этот раз челябинцы без труда выбрасывают шайбу из своей зоны.

10 мин - Расставились нижегородцы в зоне. Опасный наброс на ворота, челябинцам удается выбросить шайбу лишь к борту, но не из зоны.

УДАЛЕНИЕ. Малым штрафом наказан Ник Бэйлен, команда «Трактор».

9 мин - Теперь уже хозяева забрали шайбу к себе. Энди Мил больше всех угрожает воротам Демченко. На счету этого игрока один бросок в касание и пара успешных обводок. В итоге, правила нарушает Ник Бэйлен.

8 мин - Начинает атаку «Торпедо». Бросок с ближней дистанции принимает на себя Бэйлен, после чего челябинцы перехватывают шайбу.

7 мин - Горячо у ворот Галимова. Вновь следует серия неприятных бросков, вратарь «Торпедо» надежен. В ответ нижегородцы провели свою атаку. Бросает Михаил Орлов, Роберт Саболич и Дмитрий Семин добивают, но Демченко надежен.

6 мин - «Трактор» активнее играет в первые минуты игры, однако пока что челябинцам не удается забить гол.

5 мин - Опасно бросает Андрей Ерофеев, Галимов в игре. Это уже четвертый бросок в исполнении челябинца.

4 мин - Борьба зоне Василия Демченко. Егора Дугина навязывает нижегородскому игроку борьбу, буквально выталкивая его из зоны «Трактора».

3 мин - И вновь Ник Бэйлен, на этот раз из под защитника, наносит бросок в створ, отбивает шайбу Галимов.

2 мин - Опасный выход 2 в 1 к воротам Василия Демченко, шайба проходит мимо.

1 мин - Стартовое вбрасывание выиграли игроки «Трактора». Матч начался. Первый бросок наносит Ник Бэйлен, неточно.

НАЧАЛО МАТЧА.

Команды выходят на лед. Сейчас прозвучит гимн России, после чего и начнется игра.

Стали известный стартовые составы команд на сегодняшний матч.

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47691419_2384134568281360_7053710265914889104_n.jpg Добрый вечер, уважаемые читатели 1obl.ru! Сегодня, 19 декабря «Трактор» продолжает выездную серию. На этот раз челябинцы приехали в Нижний Новогород, где сыграют против местного «Торпедо». Команды уже играли между собой в этом сезоне. 24 ноября в Челябинске, нижегородцы оказались переиграли «черно-белых» со счетом 5:3. «Трактор» вел в счете до середины второго периода, но пятиминутный штраф Алексея Петрова полностью изменил ход игры.

Удасться ли челябинцам поквитаться за столь обидное домашнее поражение? Узнаем сегодня.

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