/ КХЛ. «Трактор» в Нижнем Новогороде играет против «Торпедо»

«Черно-белые» попытаются поквитаться за домашнее поражение. Тестовая трансляция.

1:1

ВТОРОЙ ПЕРЕРЫВ. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Статистика 2-го периода: Броски: 31-13 ; Броски в створ: 20-6 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 13-11 ; Блокированные броски: 4-6 ; Силовые приемы: 3-1 ; Время в атаке: 06:32-03:02 ; Штраф: 12-6.



КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.

40 мин - Контратака «Трактора», но не удалось Кристиану Томасу забить. На последних секундах вместе с сиреной бросает другой игрок челябинцев, Галимов в игре.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.

39 мин - Проходят нижегородцы на пятачок Демченко. Серия опасных бросков с которыми справляется Демченко.

38 мин - Бросок низом от Ника Бэйлена, Галимов в игре. В ответ хозяева пытались наносят бросок, Демченко на месте.

37 мин - Выстояли челябинцы эти сложные 4 минуты. Но, несмотря на равные составы, «Трактор» все еще предпочитает отбрасываться.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

36 мин - Чуть меньше 30 секунд остается до выхода Александра Шарова.

35 мин - Все еще в большинстве гости. Игроки «Торпедо» расставились в зоне челябинцев, но Василий Демченко пока что справляется со всеми угрозами нижегородцев.

34 мин - Серия опасных бросков по воротам Демченко, надежна защита «Трактора».

33 мин - Продолжается большинство «Торпедо». Хозяева расставились в зоне. Следует бросок низом, но Демченко в игре.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Энди Мил, команда «Торпедо».

32 мин - И сразу же после свистка «Торпедо» сравнивает счет.

УДАЛЕНИЕ. З2 опасную игру высоко поднятой клюшкой, двойным малым штрафом (2+2) наказан Александр Шаров, команда «Трактор».

32 мин - Входят в зону игроки «Торпедо», но игра остановлена, поскольку Денис Паршин оказывается на льду. Игрок хозяев получил повреждение в столкновении с игроком «Трактора».

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника клющкой, на 2 минуты удален Ник Бэйлен, команда «Трактор».

Поднята вверх рука арбитра. Атака хозяев остановлена ценой удаления.

31 мин - Опасно вблизи ворот «Трактора». Челябинский хоккеист потерял шайбу, ее перехватил игрок «Торпедо», который пытался отдать пас на партнера по команде, но Василий Демченко прижал шайбу ловушкой ко льду.

30 мин - Атака «Торпедо» заблокирована игроками челябинцев. Райана Стоа, пытался вбросить шайбу в зону, но после рикошета она покинула игровую зону.

29 мин - Следом еще один момент у хоккеистов «Трактора». Ерофеев отвала пас на Рыбакова, который был на свободном льду вблизи ворот, но передача заблокирована защитой «Торпедо». В ответ, хозяева, усилиями Дениса Паршина бросили по воротам, шайба ушла выше.

28 мин - Выход Никиты Тертышного к воротам Галимова. Молодой игрок «Трактора» обвел защитника финтом, бросил по воротам, но Галимов в игре.

27 мин - Попытался игрок нижегородцев Ильин пройти к воротам Демченко на скорости, но и тут защита «Трактора» сыграла образцово.

26 мин - «Торпедо» в атаке. Попытка выйти прямо к воротам Демченко ликвидирована защитой «Трактора».

25 мин - Хозяева в зоне «Трактора». Бросок по воротам, Демченко в игре.

24 мин - Атака «Трактора» не приводит к успеху.

«ТОРПЕДО» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.



23 мин - «Трактор» входит в зону. Бросок, но шайба от игрока «Торпедо» покидает зону хозяев.

22 мин - В большинстве челябинцы, но нижегородцам удается вывести шайбу из зоны. Более того, Данил Веряев чуть не сравнял счет в матче.

21 мин - Челябинцы в большинстве. Щехура, отдает пас на Томаса, шайба взмывает в воздух и покидает площадку.

УДАЛЕНИЕ. Малым и дисциплинарным штрафом наказан Мэтью Боди, команда «Торпедо».

Мэтью Боди, очень эмоционально показывает, что его били игроки «Трактора», но в итоге сам получает 2 + 10.

21 мин - Стартовое вбрасывание второго периода за игроками «Торпедо». Нижегородцы пошли в атаку, но Василий Демченко прижал шайбу и остановил встречу.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

Статистика 1-го периода: Броски: 24-23 ; Броски в створ: 9-14 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 7-10 ; Блокированные броски: 2-11 ; Силовые приемы: 4-3 ; Время в атаке: 05:29-04:36 ; Штраф: 2-2.



КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин - Серия опасных набросов в исполнении хозяев, но шайба либо попадает в Демченко, либо вовсе идет мимо створа. Более того, Александр Шаров делает опасный бросок уже по воротам Галимова, но так же не попадает в створ.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

«ТОРПЕДО» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

ГОЛ! Шайбу забросил Кристиан Томас, команда «Трактор».

19 мин - Атака у ворот Галимова. Серия добиваний, после которых шайба все таки оказывается в воротах!

УДАЛЕНИЕ. За удар клюшкой, на 2 минут наказан Мэтью Боди, команда «Торпедо».

18 мин - Нижегородцы с шайбой. Наброс на ворота, шайба выходит из зоны челябинцев в зону хозяев, где игроки «Торпедо» нарушают правила.

17 мин - Хозяева льда контролируют шайбу. Следует бросок, но игровой снаряд не идет в створ. Далее «Трактор» пытается начать свою атаку, но теряют челябинцы шайбу на входе в зону «Торпедо».

16 мин - «Трактор» пытается начать атаку. Ввозят челябинцы шайбу в зону, но хозяева успешно разводят игру по бортам, не давая «черно-белым» приблизиться к воротам.

15 мин - Семен Кокуев опасно выкатывается к воротам Галимова, вратарь «Торпедо» спасает свою команду.

14 мин - Челябинцы вышли в атаку, но отдали шайбу игрокам «Торпедо», которые завезли ее в зону «Трактора». Однако удалось гостям увести ее к борту и выбросить из зоны.

13 мин - С шайбой нижегородцы, но активный прессинг челябинцев не дает им начать атаку.

12 мин - Кристиан Томас, пробросил шайбу на ход и пытался выйти к воротам, но его увели к борту, откуда он отдал пас на Бэйлена, Защитник «черно-белых» бросил в створ, Галимов в игре.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

11 мин - Вновь игра проходит в зоне «Трактора», но на этот раз челябинцы без труда выбрасывают шайбу из своей зоны.

10 мин - Расставились нижегородцы в зоне. Опасный наброс на ворота, челябинцам удается выбросить шайбу лишь к борту, но не из зоны.

УДАЛЕНИЕ. Малым штрафом наказан Ник Бэйлен, команда «Трактор».

9 мин - Теперь уже хозяева забрали шайбу к себе. Энди Мил больше всех угрожает воротам Демченко. На счету этого игрока один бросок в касание и пара успешных обводок. В итоге, правила нарушает Ник Бэйлен.

8 мин - Начинает атаку «Торпедо». Бросок с ближней дистанции принимает на себя Бэйлен, после чего челябинцы перехватывают шайбу.

7 мин - Горячо у ворот Галимова. Вновь следует серия неприятных бросков, вратарь «Торпедо» надежен. В ответ нижегородцы провели свою атаку. Бросает Михаил Орлов, Роберт Саболич и Дмитрий Семин добивают, но Демченко надежен.

6 мин - «Трактор» активнее играет в первые минуты игры, однако пока что челябинцам не удается забить гол.

5 мин - Опасно бросает Андрей Ерофеев, Галимов в игре. Это уже четвертый бросок в исполнении челябинца.

4 мин - Борьба зоне Василия Демченко. Егора Дугина навязывает нижегородскому игроку борьбу, буквально выталкивая его из зоны «Трактора».

3 мин - И вновь Ник Бэйлен, на этот раз из под защитника, наносит бросок в створ, отбивает шайбу Галимов.

2 мин - Опасный выход 2 в 1 к воротам Василия Демченко, шайба проходит мимо.

1 мин - Стартовое вбрасывание выиграли игроки «Трактора». Матч начался. Первый бросок наносит Ник Бэйлен, неточно.

НАЧАЛО МАТЧА.



Команды выходят на лед. Сейчас прозвучит гимн России, после чего и начнется игра.

Стали известный стартовые составы команд на сегодняшний матч.

Добрый вечер, уважаемые читатели 1obl.ru! Сегодня, 19 декабря «Трактор» продолжает выездную серию. На этот раз челябинцы приехали в Нижний Новогород, где сыграют против местного «Торпедо». Команды уже играли между собой в этом сезоне. 24 ноября в Челябинске, нижегородцы оказались переиграли «черно-белых» со счетом 5:3. «Трактор» вел в счете до середины второго периода, но пятиминутный штраф Алексея Петрова полностью изменил ход игры. Добрый вечер, уважаемые читатели 1obl.ru! Сегодня, 19 декабря «Трактор» продолжает выездную серию. На этот раз челябинцы приехали в Нижний Новогород, где сыграют против местного «Торпедо». Команды уже играли между собой в этом сезоне. 24 ноября в Челябинске, нижегородцы оказались переиграли «черно-белых» со счетом 5:3. «Трактор» вел в счете до середины второго периода, но пятиминутный штраф Алексея Петрова полностью изменил ход игры.

Удасться ли челябинцам поквитаться за столь обидное домашнее поражение? Узнаем сегодня.