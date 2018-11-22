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/ «Трактор» попытается взять реванш у «Нефтехимика»

«Трактор» попытается взять реванш у «Нефтехимика»

Команды встретятся во второй раз в сезоне.
сегодня в 11:52
  |  Хоккей

Матч с нижнекамским «Нефтехимиком» продолжит длительную домашнюю серию челябинского «Трактора». Команды встретятся во второй раз в этом сезоне. Прошлая игра состоялась 27 октября и закончилась победой нижнекамцев со счетом 4:1.

Команды являются прямыми конкурентами за попадание в кубковую восьмерку Восточной конференции КХЛ. При одинаковом количестве игр «Нефтехимик» опережает «Трактор» на 3 очка и занимает 9 место в турнирной таблице.

Оба клуба одержали всего одну победу в последних пяти встречах: 20 ноября нижнекамцы с разгромным счетом 6:2 переиграли «Автомобилист» из Екатеринбурга. Последняя победа «Трактора» произошла 14 ноября. Тогда челябинский коллектив в овертайме обыграл «Витязь» из Подольска.

Встреча состоится сегодня, 22 ноября, в 19:00 в ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова. Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ, и на сайте 1obl.tv. Для читателей 1obl.ru будет доступна текстовая трансляция.

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