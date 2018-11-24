/ КХЛ. «Трактор» против «Торпедо»

Челябинцы сыграют с одной из самых неуступчивых команд чемпионата. Текстовая трансляция.

3:5

КОНЕЦ МАТЧА. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Статистика матча: Броски: 78-64 ; Броски в створ: 46-35 ; Голы: 3-5 ; Вбрасывания: 32-22 ; Блокированные броски: 14-13 ; Силовые приемы: 7-10 ; Время в атаке: 14:46-12:23 ; Штраф: 27-16.



Статистика 3-го периода: Броски: 36-17 ; Броски в створ: 25-12 ; Голы: 1-2 ; Вбрасывания: 8-12 ; Блокированные броски: 1-5 ; Силовые приемы: 3-1 ; Время в атаке: 07:46-02:30 ; Штраф: 0-14.



КОНЕЦ МАТЧА.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Энди Миле, команда «Торпедо».

60 мин - Эндрю Кейлоф, бросал по пустым, мимо. В ответ, челябинцы попытались начать атаку, но шайба вышла из зоны гостей. Более того, нижегородцы, вместе с сиреной, забивают пятый гол в пустые ворота.

59 мин - Не удается пока игрокам «Трактора» закрепиться в зоне, но Василий Демченко покидает ворота.

ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ МИНУТЫ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

58 мин - Челябинцы пытаются начать финальный штурм ворот Галимова.

«ТОРПЕДО» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

57 мин - В атаке хозяева. Опасный бросок, шайба идет мимо, но позиционное нападение челябинцев продолжается.

56 мин - Попытка передачи низом от Томаса заблокирована, но шайба осталась у челябинцев.

УДАЛЕНИЕ. За опасную игру высоко поднятой клюшкой, на 2 минуты удален Данил Веряев, команда «Торпедо».



55 мин - Бросок Бородкина сходу, Галимов забирает шайбу. После вбрасывания, игроки гостей, перехватывают игровой снаряд, но получают удаление в атаке.

ГОЛ! Шайбу забросил Андрей Ерофеев, команда «Трактор».

54 мин - Ерофеев, прокатился за воротами Галимова, вышел на пятак, и, несмотря на прессинг гостей, забросил шайбу в ворота!

53 мин - Макаренко, перехватил шайбу, пытался отдать пас на пятачок, но был остановлен.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Эндрю Кейлоф, команда «Торпедо».

52 мин - Выход Эндрю Кейлофа один на один, и легионер «Торпедо» забивает четвертую шайбу в ворота Демченко.

51 мин - Момент у Кристиана Томаса, и в который раз Станислав Галимов пресекает все попытки челябинцев.

50 мин - Бросок низом от Антона Глинкина, и вновь Галимов в игре. Повторная атака и бросок Ерофеева, и не удается «пробить» голкипера волжан.

«ТОРПЕДО» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

49 мин - Серия бросков после подбора шайбы, но все они идут во вратаря.

48 мин - В зоне атаки челябинцы. Позиционная атака, бросок Кравцова, Галимов отражает атаку.

УДАЛЕНИЕ. За удар коленом, на 2 минуты наказан Денис Баранцев, команда «Торпедо».

47 мин - И вновь Егор Дугин угрожает воротам гостей, но пока что не удается ему переиграть Галимова.

46 мин - Мощный бросок Дугина со средней, Галимов в игре. Добивание Шарова, но надежен вратарь нижегородцев.

45 мин - Гости с шайбой. Саболич, наносит бросок по воротам, Василий Демченко эффектным жестом забирает игровой снаряд в ловушку.





44 мин - Проход Кристиана Томаса и попытка передачи на пятачок, но шайба теряется в игрока обороны. В ответ, Денис Паршин выходит один на один с Демченко, вновь спасает наш голкипер.

43 мин - Атака «Трактора». Бросок Егора Дугина, шайба идет выше ворот.

42 мин - Челябинцы в атаке, но вновь перехват, и Ильин выходит один на один к воротам Василия Демченко. Наш вратарь спасает.

41 мин - Стартовое вбрасывание за игроками челябинской команды, однако, шайба потеряна, теперь ей владеют игроки «Торпедо».

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

Статистика матча после второго периода: Броски: 42-47 ; Броски в створ: 21-23 ; Голы: 2-3 ; Вбрасывания: 24-10 ; Блокированные броски: 13-8 ; Силовые приемы: 4-9 ; Время в атаке: 06:50-09:53 ; Штраф: 27-2.



Статистика 2-го периода: Броски: 18-32 ; Броски в створ: 7-16 ; Голы: 1-3 ; Вбрасывания: 15-8 ; Блокированные броски: 9-5 ; Силовые приемы: 2-2 ; Время в атаке: 02:15-06:50 ; Штраф: 25-0.



КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.

40 мин - Кристиан Томас бросал по воротам гостей, Галимов в игре. После вбрасывания, Никита Никитин, мощным броском от синей линии пытался пробить оборону гостей, но, Галимов в игре.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.

39 мин - Виталий Кравцов выходил на ворота Галимова, но его бросок заблокирован. Затем атаку «соло» провел Игорь Полыгалов, заставив Станислава Галимова впервые за долгое время вступить в игру.

38 мин - После большинства гости продолжают атаковать. Челябинские хоккеисты вынуждены отправить шайбу на проброс.

«ТРАКТОР» В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Филипп Хольм, команда «Торпедо».



37 мин - И еще один бросок игрока Филиппа Хольма выводит гостей вперед.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Филипп Хольм, команда «Торпедо».

36 мин - Игра идет в зоне «Трактора». Бросок Хольма, и счет сравнивается.

35 мин - Продолжается большинство гостей. Бросок, Василий Демченко в игре.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Эндрю Кейлоф, команда «Торпедо».

34 мин - Опасно на пятачке ворот Демченко, и Эндрю Кейлоф делает счет 2:1.

33 мин - Большой штраф дает гостям огромное преимущество, но пока что челябинские игроки надежны в обороне своих ворот.

УДАЛЕНИЕ. За подножку, большим и дисциплинарным до конца игры штрафом наказан Алексей Петров, команда «Трактор».

32 мин - «Трактор» в атаке. Бросок от игрока челябинцев, шайба заблокирована. В ответ, гости начинают свою атаку и зарабатывают для себя удаление.





31 мин - Игра в зоне «Трактора». Гости стали играть чуть активнее, что ощущается по игре.

30 мин - И вновь опасно у ворот Демченко, и вновь в игре челябинский вратарь!

29 мин - Гости стали играть активнее, но, пока что все их атаки безуспешны.

28 мин - Паршин выкатился к воротам Демченко, пытался переиграть голкипера челябинцев, надежен Василий.

27 мин - Опасный бросок игрока «Торпедо». Шайба пошла выше ворот.





26 мин - Продолжается игра в зоне «Торпедо», на этот раз Галимов надежен.



ГОЛ! Шайбу забросил Райан Стоа, команда «Трактор».

25 мин - В атаке «Трактор». Бросок Марселя Шолохова в дальний угол, неточно. Второй темп атаки, и Райан Стоа делает счет 2:0!



24 мин - Активный прессинг со стороны нижегородцев приводит к опасному броску. Василий Демченко на месте.

23 мин - Атака «Трактора». Бросок Семена Кокуева, шайба попадает в Галимова.

22 мин - Бросок Марселя Шолохова попадает в игрока «Торпедо», после чего гости начинают контратаку. Василий Демченко прижимает шайбу к себе.

21 мин - Стартовое вбрасывание второго периода за игроками «Торпедо». Гости тут же пошли в атаку, но их бросок приходится прямо в Демченко. Ответный бросок от челябинцев идет мимо ворот.



НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

Статистика 1-го периода: Броски: 24-15 ; Броски в створ: 14-7 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 9-2 ; Блокированные броски: 4-3 ; Силовые приемы: 2-7 ; Время в атаке: 04:35-03:03 ; Штраф: 2-2.



КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин - Бросок Ерофеева, Галимов в игре.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

ГОЛ! Шайбу забросил Ник Бэйлен, команда «Трактор».

19 мин - НИК БЭЙЛЕН! С ОТРИЦАТЕЛЬНОГО УГЛА! ШАЙБА В ВОРОТАХ!

18 мин - Губарев выходил один на один, резал угол, но Галимов прочитал игру и спас ворота гостей.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

17 мин - Опасные бросок и добивание от игрока волжан Саболича, Демченко в игре.

16 мин - Пока что, все попытки нижегородцев начать атаку безуспешны.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника клюшкой, на 2 минуты удален Марсель Шолохов, команда «Трактор».

СУДЬИ ПОСОВЕЩАЛИСЬ И ОТМЕНИЛИ ГОЛ. СЧЕТ ПО ПРЕЖНЕМУ 0:0. Однако, будет удаление у «Трактора», поскольку Марсель Шолохов нарушил правила.

Однако, судья решил проверить эпизод на предмет удара коньком.

15 мин - Наброс на ворота Демченко, шайба теряется среди игроков на пятачке, после чего попадает в ворота хозяев.

14 мин - Веряев, бросал по воротам Демченко, шайба затерялась в гуще игроков.

13 мин - Попытка атаки от «Торпедо», но шайба вышла в среднюю зону.

12 мин - Борьба за шайбу в средней зоне осталась за челябинцами. Антон Глинкин пытался бросить поворотам, но его бросок был накрыт.





11 мин - Борьба у бортов Галимова. Следует ошибка гостей, бросок Ника Бэйлена, на месте вратарь гостей.

«ТОРПЕДО» В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

10 мин - Расположились в чужой зоне игроки «Трактора». Следует бросок, который попадает точно во вратаря.

9 мин - И тут же серия опасных моментов у ворот Галимова, который пока надежен.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника клюшкой на 2 минуты удален Денис Паршин, команда «Торпедо».

8 мин - Опасный бросок от Кристиана Томаса, Галимов вновь в игре.

7 мин - Гости с шайбой, входят в зону, где их встречают челябинцы, и не дают провести атаку.

6 мин - Бросок от Губарева идет мимо ворот. Пока что атакует только «Трактор».

5 мин - Игорь Полыгалов выходил воротам гостей, шайба у Галимова

4 мин - Кристиан Томас нагружал Галимова своими моментами, но пока что голкипер нижегородцев надежен.

3 мин - Пока что именно хозяева проводят больше времени в атаке и создают опасные моменты у ворот «Торпедо».

2 мин - «Торпедо» проводит контрвыпад в ответ, на месте защитники челябинцев.

1 мин — Стартовое вбрасывание первого периода за игроками «Трактора». Матч начался. Тут же следует опасный бросок, но на месте Галимов.





НАЧАЛО МАТЧА.

Тренерские штабы команд уже огласили составы команд на игру.

Добрый день, читатели 1obl.ru! Сегодня, 24 ноября, челябинский «Трактор» продолжает свою пятиматчевую серию домашних игр. В рамках сегодняшнего игрового дня подопечные Алексе Тертышного встретятся с нижегородским «Торпедо».

«Торпедо» известно тем, что не боится лидеров. В этом сещоне «жертвами» нижегородцев уже стали СКА из Санкт-Петербурга и «Автомобилист». Однако и челябинская команда способна дать бой любому сопернику, что наглядно показала игра с «Нефтехимиком». Это будет встреча двух неуступчивых команд.