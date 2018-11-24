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/ КХЛ. «Трактор» против «Торпедо»

КХЛ. «Трактор» против «Торпедо»

Челябинцы сыграют с одной из самых неуступчивых команд чемпионата. Текстовая трансляция.
сегодня в 16:45
  |  Хоккей

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КОНЕЦ МАТЧА. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Статистика матча: Броски: 78-64 ; Броски в створ: 46-35 ; Голы: 3-5 ; Вбрасывания: 32-22 ; Блокированные броски: 14-13 ; Силовые приемы: 7-10 ; Время в атаке: 14:46-12:23 ; Штраф: 27-16.

Статистика 3-го периода: Броски: 36-17 ; Броски в створ: 25-12 ; Голы: 1-2 ; Вбрасывания: 8-12 ; Блокированные броски: 1-5 ; Силовые приемы: 3-1 ; Время в атаке: 07:46-02:30 ; Штраф: 0-14.

КОНЕЦ МАТЧА.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Энди Миле, команда «Торпедо».

60 мин - Эндрю Кейлоф, бросал по пустым, мимо. В ответ, челябинцы попытались начать атаку, но шайба вышла из зоны гостей. Более того, нижегородцы, вместе с сиреной, забивают пятый гол в пустые ворота.

59 мин - Не удается пока игрокам «Трактора» закрепиться в зоне, но Василий Демченко покидает ворота.

ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ МИНУТЫ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

58 мин - Челябинцы пытаются начать финальный штурм ворот Галимова.

«ТОРПЕДО» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

57 мин - В атаке хозяева. Опасный бросок, шайба идет мимо, но позиционное нападение челябинцев продолжается.

56 мин - Попытка передачи низом от Томаса заблокирована, но шайба осталась у челябинцев. 

УДАЛЕНИЕ. За опасную игру высоко поднятой клюшкой, на 2 минуты удален Данил Веряев, команда «Торпедо». 

55 мин - Бросок Бородкина сходу, Галимов забирает шайбу. После вбрасывания, игроки гостей, перехватывают игровой снаряд, но получают удаление в атаке.

ГОЛ! Шайбу забросил Андрей Ерофеев, команда «Трактор».

54 мин -  Ерофеев, прокатился за воротами Галимова, вышел на пятак, и, несмотря на прессинг гостей, забросил шайбу в ворота!

53 мин - Макаренко, перехватил шайбу, пытался отдать пас на пятачок, но был остановлен.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Эндрю Кейлоф, команда «Торпедо».

52 мин - Выход Эндрю Кейлофа один на один, и легионер «Торпедо» забивает четвертую шайбу в ворота Демченко.

51 мин - Момент у Кристиана Томаса, и в который раз Станислав Галимов пресекает все попытки челябинцев.

50 мин - Бросок низом от Антона Глинкина, и вновь Галимов в игре. Повторная атака и бросок Ерофеева, и не удается «пробить» голкипера волжан.

«ТОРПЕДО» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

49 мин - Серия бросков после подбора шайбы, но все они идут во вратаря.

48 мин - В зоне атаки челябинцы. Позиционная атака, бросок Кравцова, Галимов отражает атаку. 

УДАЛЕНИЕ. За удар коленом, на 2 минуты наказан Денис Баранцев, команда «Торпедо».

47 мин - И вновь Егор Дугин угрожает воротам гостей, но пока что не удается ему переиграть Галимова.

46 мин - Мощный бросок Дугина со средней, Галимов в игре. Добивание Шарова, но надежен вратарь нижегородцев.

45 мин - Гости с шайбой. Саболич, наносит бросок по воротам, Василий Демченко эффектным жестом забирает игровой снаряд в ловушку.

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44 мин - Проход Кристиана Томаса и попытка передачи на пятачок, но шайба теряется в игрока обороны. В ответ, Денис Паршин выходит один на один с Демченко, вновь спасает наш голкипер.

43 мин - Атака «Трактора». Бросок Егора Дугина, шайба идет выше ворот.

42 мин - Челябинцы в атаке, но вновь перехват, и Ильин выходит один на один к воротам Василия Демченко. Наш вратарь спасает.

41 мин - Стартовое вбрасывание за игроками челябинской команды, однако, шайба потеряна, теперь ей владеют игроки «Торпедо».

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

Статистика матча после второго периода: Броски: 42-47 ; Броски в створ: 21-23 ; Голы: 2-3 ; Вбрасывания: 24-10 ; Блокированные броски: 13-8 ; Силовые приемы: 4-9 ; Время в атаке: 06:50-09:53 ; Штраф: 27-2.

Статистика 2-го периода: Броски: 18-32 ; Броски в створ: 7-16 ; Голы: 1-3 ; Вбрасывания: 15-8 ; Блокированные броски: 9-5 ; Силовые приемы: 2-2 ; Время в атаке: 02:15-06:50 ; Штраф: 25-0.

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.

40 мин - Кристиан Томас бросал по воротам гостей, Галимов в игре. После вбрасывания, Никита Никитин, мощным броском от синей линии пытался пробить оборону гостей, но, Галимов в игре.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.

39 мин - Виталий Кравцов выходил на ворота Галимова, но его бросок заблокирован. Затем атаку «соло» провел Игорь Полыгалов, заставив Станислава Галимова впервые за долгое время вступить в игру.

38 мин - После большинства гости продолжают атаковать. Челябинские хоккеисты вынуждены отправить шайбу на проброс. 

«ТРАКТОР» В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Филипп Хольм, команда «Торпедо».

37 мин - И еще один бросок игрока Филиппа Хольма выводит гостей вперед.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Филипп Хольм, команда «Торпедо».

36 мин -  Игра идет в зоне «Трактора». Бросок Хольма, и счет сравнивается.

35 мин - Продолжается большинство гостей. Бросок, Василий Демченко в игре.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Эндрю Кейлоф, команда «Торпедо».

34 мин - Опасно на пятачке ворот Демченко, и Эндрю Кейлоф делает счет 2:1.

33 мин - Большой штраф дает гостям огромное преимущество, но пока что челябинские игроки надежны в обороне своих ворот. 

УДАЛЕНИЕ. За подножку, большим и дисциплинарным до конца игры штрафом наказан Алексей Петров, команда «Трактор».

32 мин - «Трактор» в атаке. Бросок от игрока челябинцев, шайба заблокирована. В ответ, гости начинают свою атаку и зарабатывают для себя удаление.

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31 мин - Игра в зоне «Трактора». Гости стали играть чуть активнее, что ощущается по игре. 

30 мин - И вновь опасно у ворот Демченко, и вновь в игре челябинский вратарь!

29 мин - Гости стали играть активнее, но, пока что все их атаки безуспешны.

28 мин - Паршин выкатился к воротам Демченко, пытался переиграть голкипера челябинцев, надежен Василий. 

27 мин - Опасный бросок игрока «Торпедо». Шайба пошла выше ворот.

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26 мин -  Продолжается игра в зоне «Торпедо», на этот раз Галимов надежен.

ГОЛ! Шайбу забросил Райан Стоа, команда «Трактор».

25 мин - В атаке «Трактор». Бросок Марселя Шолохова в дальний угол, неточно. Второй темп атаки, и Райан Стоа делает счет 2:0!

24 мин - Активный прессинг со стороны нижегородцев приводит к опасному броску. Василий Демченко на месте.

23 мин - Атака «Трактора». Бросок Семена Кокуева, шайба попадает в Галимова.

22 мин - Бросок Марселя Шолохова попадает в игрока «Торпедо», после чего гости начинают контратаку. Василий Демченко прижимает шайбу к себе.

21 мин - Стартовое вбрасывание второго периода за игроками «Торпедо». Гости тут же пошли в атаку, но их бросок приходится прямо в Демченко. Ответный бросок от челябинцев идет мимо ворот.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

Статистика 1-го периода: Броски: 24-15 ; Броски в створ: 14-7 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 9-2 ; Блокированные броски: 4-3 ; Силовые приемы: 2-7 ; Время в атаке: 04:35-03:03 ; Штраф: 2-2.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин - Бросок Ерофеева, Галимов в игре.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

ГОЛ! Шайбу забросил Ник Бэйлен, команда «Трактор».

19 мин - НИК БЭЙЛЕН! С ОТРИЦАТЕЛЬНОГО УГЛА! ШАЙБА В ВОРОТАХ!

18 мин -  Губарев выходил один на один, резал угол, но Галимов прочитал игру и спас ворота гостей.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

17 мин - Опасные бросок и добивание от игрока волжан Саболича, Демченко в игре. 

16 мин - Пока что, все попытки нижегородцев начать атаку безуспешны.  

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника клюшкой, на 2 минуты удален Марсель Шолохов, команда «Трактор».

СУДЬИ ПОСОВЕЩАЛИСЬ И ОТМЕНИЛИ ГОЛ. СЧЕТ ПО ПРЕЖНЕМУ 0:0. Однако, будет удаление у «Трактора», поскольку Марсель Шолохов нарушил правила.

Однако, судья решил проверить эпизод на предмет удара коньком. 

15 мин - Наброс на ворота Демченко, шайба теряется среди игроков на пятачке, после чего попадает в ворота хозяев.

14 мин - Веряев, бросал по воротам Демченко, шайба затерялась в гуще игроков.

13 мин - Попытка атаки от «Торпедо», но шайба вышла в среднюю зону.

12 мин -  Борьба за шайбу в средней зоне осталась за челябинцами. Антон Глинкин пытался бросить поворотам, но его бросок был накрыт.

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11 мин - Борьба у бортов Галимова. Следует ошибка гостей, бросок Ника Бэйлена, на месте вратарь гостей.

«ТОРПЕДО» В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

10 мин - Расположились в чужой зоне игроки «Трактора». Следует бросок, который попадает точно во вратаря.

9 мин - И тут же серия опасных моментов у ворот Галимова, который пока надежен.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника клюшкой на 2 минуты удален Денис Паршин, команда «Торпедо».

8 мин - Опасный бросок от Кристиана Томаса, Галимов вновь в игре.

7 мин - Гости с шайбой, входят в зону, где их встречают челябинцы, и не дают провести атаку.

6 мин - Бросок от Губарева идет мимо ворот. Пока что атакует только «Трактор».

5 мин - Игорь Полыгалов выходил воротам гостей, шайба у Галимова 

4 мин - Кристиан Томас нагружал Галимова своими моментами, но пока что голкипер нижегородцев надежен.

3 мин -  Пока что именно хозяева проводят больше времени в атаке и создают опасные моменты у ворот «Торпедо».

2 мин - «Торпедо» проводит контрвыпад в ответ, на месте защитники челябинцев. 

1 мин — Стартовое вбрасывание первого периода за игроками «Трактора»Матч начался. Тут же следует опасный бросок, но на месте Галимов.

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НАЧАЛО МАТЧА.

Тренерские штабы команд уже огласили составы команд на игру.

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Добрый день, читатели 1obl.ru! Сегодня, 24 ноября, челябинский «Трактор» продолжает свою пятиматчевую серию домашних игр. В рамках сегодняшнего игрового дня подопечные Алексе Тертышного встретятся с нижегородским «Торпедо».

«Торпедо» известно тем, что не боится лидеров. В этом сещоне «жертвами» нижегородцев уже стали СКА из Санкт-Петербурга и «Автомобилист». Однако и челябинская команда способна дать бой любому сопернику, что наглядно показала игра с «Нефтехимиком». Это будет встреча двух неуступчивых команд.

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