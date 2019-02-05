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/ «Металлург» во второй раз подряд переиграл «Автомобилист»

«Металлург» во второй раз подряд переиграл «Автомобилист»

Магнитогорцы одержали первую за три матча победу.
сегодня в 13:14
  |  Хоккей

Магнитогорский «Металлург» во второй раз в сезоне переиграл екатеринбургский «Автомобилист». Эта победа стала для подопечных Йозефа Яндача первой после трех поражений подряд.

Встреча состоялась вчера, 4 февраля, и закончилась победой «сталеваров» с минимальным преимуществом 3:2. В составе магнитогорцев дважды отличился Николай Кулемин, а один гол забил Ииро Пакаринен. На три шайбы «сталеваров» екатеринбуржцы ответили голами Вячеслава Литовченко и Дэна Секстона.

После матча, главные тренеры команд подвели итоги игры. По словам наставника победителей Йозефа Яндача, для «Магнитки» было особенно важно забить первой, а не постоянно отыгрываться. Также тренер объяснил быструю замену Василия Кошечкина на Артема Загидулина в игре с челябинским «Трактором».

Я хотел бы сказать большое спасибо своей команде, потому что сегодня против такого соперника, как Екатеринбург, была тяжелая игра. У нас уже седьмая игра подряд. В последних матчах мы не играли так хорошо, а сегодня команда играла на победу. Для нас хорошо, что мы не пытались догнать соперника, а сами вели в счете. Играли хорошо в меньшинстве, вратарь работал отлично, хорошая победа перед перерывом. Загидулин вышел в Челябинске, потому что мы хотели придать команде какой-то импульс. он хорошо работает, его тоже надо проверить перед следующими играми, которые мы ждем, чтобы у нас было два вратаря. Он свою работу хорошо сделал. — заявил Йозеф Яндач.

Прокомментировал игру и главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов. По словам специалиста, его команде не удалось сломать организованную оборону гостей, которые не давали екатеринбуржским игрокам бросать с удобных позиций.

Был хороший матч. К сожалению, в первом периоде мы не смогли взломать очень организованную, мастеровитую оборону. Тяжеловато, очень мало бросков нанесли. Соперник нас сваливал в позиционную атаку, а в позиционной обороне они бежали в хорошую контратаку. Во втором периоде нахватали ненужных удалений, игра перешла в нашу зону. Спасибо парням, что не сложили руки, сражались до конца, были моменты, но удача от нас отвернулась. По самоотдаче у меня претензий больших нет. — отметил Андрей Мартемьянов.

Следующий матч «Металлург» проведет в среду, 13 февраля на домашнем льду. Соперником «сталеваров» станет подмосковный «Витязь». Отметим, что столь длительная пауза связана с перерывом на Шведский этап Еврохоккейтура и затронет абсолютно все играющие в КХЛ команды.

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) 2:3 (1:1; 0:1; 1;1)

Голы:

7:23. Ииро Пакаринен, «Металлург», 0:1

18:22. Вячеслав Литовченко, «Автомобилист», 1:1

20:54. Николай Кулемин, «Металлург», 1:2

43:08. Николай Кулемин, «Металлург», 1:3

43:38. Дэн Секстон, «Автомобилист», 2:3

Статистика матча: Броски: 56−54; Броски в створ: 31−30; Голы: 2−3; Вбрасывания: 26−30; Блокированные броски: 16−16; Силовые приемы: 37−17; Время в атаке: 12:29—12:42; Штраф: 27−6.

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