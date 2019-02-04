/ «Трактор» не смог обыграть «Йокерит» в Челябинске. Фоторепортаж

Челябинцы не могут забить финской команде уже четыре игры подряд.

Второе поражение по ходу пятиматчевой домашней серии потерпел челябинский «Трактор». На своем льду «черно-белые» с минимальным преимуществом уступили «Йокериту» из Хельсинки.

Эта игра не была похоже на предыдущий матч команд в этом сезоне, который состоялся 17 сентября. В первых двух периодах зрители матча не увидели заброшенных шайб. Лишь в третьем периоде Эссе Йоенсуу получает пас от партнера по команде на пятачке и забивает единственный гол. Отметим, что по ходу третьей двадцатиминутки «Трактор» нанес всего лишь 8 бросков по воротам гостей, из которых только 1 пришелся в створ. Для сравнения, игроки финской команды бросили 31 раз и 20 из них попадали в створ.

После матча ассистент главного тренера «Йокерита» Раймо Хелминен отметил, что команде удался контроль игры, но не удалось забить много голов.

Сегодня мы играли хорошо, контролировали шайбу, но забили не так много как хотели. Мы хорошо контролировали шайбу, но голкипер играл очень хорошо. И защита тоже. «Трактор» — очень хорошая команда.— Раймо Хелминен.

Следующий матч «Трактора» состоится после перерыва на Еврохоккей тур. 11 февраля челябинцы примут на своей площадке нижнекамский «Нефтехимик». Прямую трансляцию этой игры смотрите на телеканале ОТВ и на сайтах 1obl.ru и 1obl.tv.

«Трактор» (Челябинск) — «Йокерит» (Хельсинки) 0:1 (0:0; 0:0; 0:1)

Голы:

56:38. Эссе Йоенсуу, «Йокерит», 0:1

Статистика матча: Броски: 39−73; Броски в створ: 17−47; Голы: 0−1; Вбрасывания: 15−23; Блокированные броски: 10−13; Силовые приемы: 14−13; Время в атаке: 09:06—17:20; Штраф: 2−2.

Лучшие моменты игры: