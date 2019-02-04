Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.59 -0.07 75.06 -0.09
Челябинск
сейчас
 
-24 °C
завтра
 
-26 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ «Трактор» не смог обыграть «Йокерит» в Челябинске. Фоторепортаж

«Трактор» не смог обыграть «Йокерит» в Челябинске. Фоторепортаж

Челябинцы не могут забить финской команде уже четыре игры подряд.
сегодня в 21:24
  |  Хоккей

Второе поражение по ходу пятиматчевой домашней серии потерпел челябинский «Трактор». На своем льду «черно-белые» с минимальным преимуществом уступили «Йокериту» из Хельсинки.

Эта игра не была похоже на предыдущий матч команд в этом сезоне, который состоялся 17 сентября. В первых двух периодах зрители матча не увидели заброшенных шайб. Лишь в третьем периоде Эссе Йоенсуу получает пас от партнера по команде на пятачке и забивает единственный гол. Отметим, что по ходу третьей двадцатиминутки «Трактор» нанес всего лишь 8 бросков по воротам гостей, из которых только 1 пришелся в створ. Для сравнения, игроки финской команды бросили 31 раз и 20 из них попадали в створ.

После матча ассистент главного тренера «Йокерита» Раймо Хелминен отметил, что команде удался контроль игры, но не удалось забить много голов.

Сегодня мы играли хорошо, контролировали шайбу, но забили не так много как хотели. Мы хорошо контролировали шайбу, но голкипер играл очень хорошо. И защита тоже. «Трактор» — очень хорошая команда.— Раймо Хелминен.

Следующий матч «Трактора» состоится после перерыва на Еврохоккей тур. 11 февраля челябинцы примут на своей площадке нижнекамский «Нефтехимик». Прямую трансляцию этой игры смотрите на телеканале ОТВ и на сайтах 1obl.ru и 1obl.tv.

«Трактор» (Челябинск) — «Йокерит» (Хельсинки) 0:1 (0:0; 0:0; 0:1)

Голы:

56:38. Эссе Йоенсуу, «Йокерит», 0:1

Статистика матча: Броски: 39−73; Броски в створ: 17−47; Голы: 0−1; Вбрасывания: 15−23; Блокированные броски: 10−13; Силовые приемы: 14−13; Время в атаке: 09:06—17:20; Штраф: 2−2.

Лучшие моменты игры:

Хоккей
КХЛ. «Трактор» пытается поквитаться за сентябрьский разгром
вчера в 18:25
КХЛ. «Трактор» пытается поквитаться за сентябрьский разгром
Хоккей
«Трактор» попробует во второй раз в истории обыграть «Йокерит»
вчера в 10:00
«Трактор» попробует во второй раз в истории обыграть «Йокерит»
Хоккей
«Трактор» одержал важнейшую победу в «южноуральском дерби». Фоторепортаж
02.02.2019
«Трактор» одержал важнейшую победу в «южноуральском дерби». Фоторепортаж
Хоккей
КХЛ. «Трактор» и «Металлург» сойдутся в центральном матче игрового дня
02.02.2019
КХЛ. «Трактор» и «Металлург» сойдутся в центральном матче игрового дня
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Хоккей
«Трактор» не смог обыграть «Йокерит» в Челябинске. Фоторепортаж
сегодня в 21:24
«Трактор» не смог обыграть «Йокерит» в Челябинске. Фоторепортаж
Общество
Три южноуральских «ракетных» города посетит Дмитрий Рогозин
сегодня в 19:15
Три южноуральских «ракетных» города посетит Дмитрий Рогозин
Общество
Подросток, спасший деревню от огня, будет представлен к награде
сегодня в 18:34
Подросток, спасший деревню от огня, будет представлен к награде
Хоккей
КХЛ. «Трактор» пытается поквитаться за сентябрьский разгром
сегодня в 18:25
КХЛ. «Трактор» пытается поквитаться за сентябрьский разгром
Общество
Снова пробки. 9 баллов в вечерний час-пик
сегодня в 18:07
Снова пробки. 9 баллов в вечерний час-пик
Общество
Кормить перестанут на коротких рейсах «Уральских авиалиний»
сегодня в 17:52
Кормить перестанут на коротких рейсах «Уральских авиалиний»
Общество
Мэр Миасса отметил важность получения городом статуса ТОСЭР
сегодня в 17:41
Мэр Миасса отметил важность получения городом статуса ТОСЭР
Общество
К первому сентября может закончиться строительство ДШИ в Миассе
сегодня в 16:49
К первому сентября может закончиться строительство ДШИ в Миассе
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6