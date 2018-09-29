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/ Евгений Губарев: «Мы не принимаем спонтанных решений»

Евгений Губарев: «Мы не принимаем спонтанных решений»

Генеральный менеджер «Трактора» прокомментировал ситуацию в клубе.
сегодня в 12:39
  |  Хоккей

Евгений Губарев вновь прокомментировал ситуацию, сложившуюся в «Тракторе». Руководство клуба признает неудачный старт нового игрового сезона. Из десяти матчей «черно-белые» выиграли лишь три. Такое бывает. Ведь в преддверии сезона добавились новые игроки, сменился тренер, да и команды-соперники усилились. Нужно время, чтобы проанализировав, принять четкое решение. Прошлый год тому пример. Старт был не самым лучшим, но в итоге «Трактор» взял бронзу.

Сегодня уже очевидно, что по окончанию сентября мы не вошли в зону плей-офф. Это, естественно, не может удовлетворять ни Клуб, ни болельщиков. Мы понимаем ситуацию, постоянно анализируем ее. Говорил об этом недавно, но повторюсь ещё раз — у нас на протяжении последних сезонов от их начала ощущение полного дежавю. Начинаем не ахти, потом, преодолевая трудности, приходим к определенным результатам. Плотность в таблице в связи с введением 2-х очковой системы сегодня очень высока. И победная или проигрышная серия, даже из 2−3 матчей, либо поднимает Клуб в восьмерку, либо отодвигает вниз. Проходных матчей нет. Уровень всех команд Лиги значительно возрос, поэтому каждое очко в таблице буквально «вырывается с мясом» — комментирует Евгений Губарев сайту «Первый областной».

Многих болельщиков и хоккейных экспертов сейчас интересует, не планирует ли руководство «Трактора» вновь сменить главного тренера. Но к принятию таких серьезных решений во время игрового сезона руководство клуба относится очень аккуратно.

Трактор не тот Клуб, где принимаются спонтанные, волюнтаристские решения. По итогам первой домашней и выездной серий мы увидели определенные недостатки. Оперативно на них отреагировали и сделали точечные изменения в работе тренерского штаба. Уверен, что это пошло на пользу команде и стало всем заметно по игре. Отвечая же на ваш вопрос, скажу, что окончание домашней, и вся ближайшая выездная серия, и будут здесь, наверное, определённым моментом истины. Поэтому, обращаясь ко всем, прошу — это время не нагнетать обстановку, в том числе потоком негативных комментариев, а просто поддержать «Трактор» и ребят. — комментирует Евгений Губарев.

Напомним, что ближайший матч, который и может стать решающим, состоится уже сегодня, 29 сентября. «Трактор» встретится на домашнем льду с «Северсталью». Прямую трансляцию игры смотрите на 1obl.tv в 17:00

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