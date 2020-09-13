Первая выездная игра «Трактора» в новом сезоне. Текстовая трансляция

Челябинцы в Ярославле играют против «Локомотива».

2:1



МАТЧ ОКОНЧЕН.

ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Это был очень напряжённый матч. «Трактор» мог сравнивать в третьем периоде, но тащил вратарь Ильля Коновалов. А на сегодня у нас всё, увидимся во вторник, на мате против «Спартака».



КОНЕЦ МАТЧА.

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

60 мин — Не удаётся челябинцам перехватить шайбу. «Локомотив» контролирует шайбу. Звучит финальная сирена.

60 мин — Ярославцы выиграли точку. Бросок в створ — Вилл вступает в игру, снова вбрасывание в зоне гостей.

Игра начнётся с вбрасывания в зоне «чёрно-белых».

«ТРАКТОР» БЕРЁТ ТАЙМ-АУТ.

УДАЛЕНИЕ. За удар клюшкой, на 2 минуты наказан Понтус Оберг, команда «Трактор».

Судья вскидывает руку вверх. Удаление у челябинцев.

60 мин — 6 на 5 играют челябинцы. Бросок Бэйлена, затем добвиание и опять тащит Коновалов.

«ЛОКОМОТИВ» БЕРЁТ ТАЙМ-АУТ.

60 мин — Челябинцы располодились в зоне. Оберг отдал отлинейший пас Кравцову на дальнюю штангу. Виталий мог сравнивать, но не смог поднять шайбу и попал в щитки Коновалову! Ух, горячая будет концовка!

ПУСТЫЕ ВОРОТА У «ТРАКТОРА».

59 мин — Косов заряжает в ближний угол после паса Полыгалова — тащит вновь Коновалов хозяев.

ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ МИНУТЫ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

58 мин — Очень просто стал играть «Локомотив». Ярославцы «сушат» счёт.

57 мин — Евенко накатывал на ворота и пытался переиграть Коновалова броском в ближний — тащит вратарь «железнодорожников».

57 мин — Падает на синей линии ярославцев Ярослав Косов. Скамейка «Траткора» требует удаления, судья молчит.

56 мин — Челябинцы продолжают прессинг. Контроль шайбы есть, опасные моменты есть, а вот гола пока что нет.

«ЛОКОМОТИВ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

55 мин — Ещё минута большинства закончилась броском Оберга — попал Понтус в своего.

54 мин — Расставились в большинстве челябинцы. Серия передач заканчивается броском Полыгалова, который блокируют игроки «Локомотива» и выводят шайбу.

УДАЛЕНИЕ. За толчок соперника клюшкой, на 2 минуты наказан Егор Коршков, команда «Локомотив».

53 мин — Мощнейший бросок от синей от игрока «Локомотива» принимает на себя Антон Лазарев. Затем судья поднимает руку вверх — удаление у хозяев.

51 мин — Ох какой момент был у Авцина! Александру выдали практически «на блюдечке» пас прямо на пятачок ворот Коновалова, игрок «Трактора» пытался переправить её в ворота в касание, однако тащит голкипер «Локомотива»!

50 мин — Шикарно обыгрывает защитника Гика, а затем бросает с кистей — Коновалов выручает.

49 мин — Опаснейше бросал Антон Лазарев, однако защита и вратарь «Локомотива» тащат.

48 мин — Момент был у Полыгалова, не смог Игорь забить.

47 мин — Опасный прострельный пас Сергея Калинина на Понтуса Оберга не проходит, а затем ярославцы бегут в атаку. Неприятная попытка броска от «железнодорожников» — Вилл реагирует.

46 мин — В борьбе проходит пока что третий период.

45 мин — Денис Алексеев получил классный пас от Павла Кудрявцева, Неприятный бросок с ближней дистанции — Вилл тащит «Трактор»!

45 мин — Попытка выхода челябинцев 3 в 2. По флангу с шайбой шёл нападающий — остановил его защитник хозяев.

43 мин — Мощный бросок от синей от игрока «Локомотива» — Вилл справляется.

42 мин — «Трактор» пытается активно играть в начале периода, но ярославцы включили высокий прессинг.

41 мин — «Локомотив» выиграл первое вбрасывание периода.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

Статистика матча после двух периодов: Броски: 39-44; Броски в створ: 22-18; Голы: 2-1; Вбрасывания: 16-16; Блокированные броски: 15-10; Силовые приемы: 11-21; Время в атаке: 07:10-07:26; Штраф: 2-4.



Статистика второго периода: Броски: 18-27; Броски в створ: 9-11; Голы: 0-1; Вбрасывания: 6-9; Блокированные броски: 9-5; Силовые приемы: 5-8; Время в атаке: 03:23-03:58; Штраф: 2-2.



В прошлом перерыве смотрели на голы «Локомотива», в этом — на один, но гол «Трактора». Смотрим, как Виталий Кравцов «прошивает» Илью Коновалова и ждём период под номером 3.

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.

40 мин — Защитник «Локомотива» расчехлил пушку от синей линии — Роман Вилл спасает «Трактор» от третьего года. Затем челябинцы выходят в атаку и звучит сирена.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.

39 мин — «Железнодорожники» активизировались. Тем временем, команды играли без остановки 6 минут и 16 секунд.

38 мин — А сейчас уже ярославцы расположились в зоне атаки. Опаснейший наброс на ворота и Виллу приходится выкатываться дабы отбить шайбу.

37 мин — Хорош «Трактор» в атаке в последний отрезок. Оберг бросал со средней, но попал в защитника. В следующем моменте Петерссон мог оформить хет-трик, однако Роман Вилл не дал этого сделать.



36 мин — Илья Карпухин сам проходит по центру зоны, заряжает с кистей, но мимо летит шайба.

34 мин — Владимир Ткачёв хотел бросить с близкой дистанции, но нарвался на яркий блок от защитника «Трактора».

«ЛОКОМОТИВ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

ГОЛ! Шайбу забросил Виталий Кравцов, команда «Трактор».

33 мин — Комбинация «Гика - Оберг - Кравцов». Виталий в ближнем бою первым находит шайбу после броска Понтуса и переигрывает вратаря хозяев!

УДАЛЕНИЕ. За подножку, на 2 минуты наказан Роман Савченко, команда «Локомотив».

32 мин — Перехватывают челябинцы шайбу в зоне ярославцев. Атка заканчивается прямым броском Оберга — в игре Коновалов. Затем один из игроков «Локомотива» нарушает правила.

30 мин — Много пауз в последнюю минуту игры. В перерыве между ними «Трактор» пытается вбросить шайбу в зону атаки, но ярославцы строго работают в обороне.

Героически действует Роман Манухов в обороне. Защитник «Трактора» блокирует мощный бросок Романа Савченко, ложится на лёд держась за лицо, но быстро покидает его и уходит в подтрибунку. Надеемся, что всё обойдётся и Роман скоро вернётся на поле.

29 мин — Теперь Авцин имел выгодный момент для броска, но, как и Косов не смог Александр попасть по шайбе.

28 мин — Ярославцы в атаке. Опасный наброс от Егора Аверина с синей линии — отбивает Вилл. В ответ Олег Евенко отдал с разворота пас на Косова, Ярослав не попал по шайбе.

27 мин — Алексей Бывальцев сольно протащил шайбу в зону «Локомотива». Попытка броска из-под прессинга — мимо цели.

26 мин — Попытка прорыва по флангу от Седлака. Лукаш практически обыграл соперника, который в последний момент выбил шайбу из его клюшки и перехватил игровую инициативу.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

25 мин — Основин прекрасно отрабатывает в защите. Здесь должна быть шутка про горящий дом, но её не будет.

24 мин — Хозяева поля выиграли вбрасывание, но челябинцы хороши в обороне. Сразу после этого идёт вторая атака с набросом на ворота Вилла — вновь надёжна защита «Трактора».

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника клюшкой, на 2 минуты наказан Игорь Полыгалов, команда «Трактор».

23 мин — Атакует «Локомотив». Денис Алексеев пытался прорваться к воротам, его, с нарушением правил, остановил Игорь Полыгалов.

22 мин — «Трактор» отвечает очередной попыткой прорыва Косова — без результата.

Тем временем, Равиль Гусманов меняет сочетания звеньев. Виталий Кравцов поднят в первую тройку, а Понтус Оберг наоборот, опустился во второе звено.

21 мин — Стартовое вбрасывание периода выиграли челябинцы, но опасные моменты возникают у ворот «Трактора». Два броска — Вилл парирует.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

Статистика первого периода: Броски: 21-17; Броски в створ: 13-7; Голы: 2-0; Вбрасывания: 11-6; Блокированные броски: 6-5; Силовые приемы: 6-13; Время в атаке: 03:47-03:28; Штраф: 0-2.



Знакомьтесь, друзья, это Андре Петерссон. Именно он оформил дубль в ворота Романа Вилла. Смотрим, как это было.





КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

20 мин — «Чёрно-белые» проводят последнюю минуту первого периода с шайбой, но без каких-либо опасностей для ярославцев. В итоге хозяева перехватывают шайбу, вбрасывают её в зону челябинцев, а уже после звучит сирена об окончании периода.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

19 мин — А теперь уже в атаке первое звено «Трактора». Томаш Гика получил пас от Лукаша Седлака, заложил корпус для броска с ближней дистанции, однако игрок хозяев Роман Савченко толкает чешского легионера челябинцев на ворота. Они сдвинуты, игра остановлена, удалений нет.

18 мин — Третье звено «Трактора» хорошо прессингует ярославцев в их зоне. Как танк действует Ярослав Косов — тащит шайбу, пасует и вновь тащит в надежде продавить оборону «Локомотива». Увы для челябинских болельщиков, попытки «чёрно-белых» успеха не находят.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЁТА. Шайбу забросил Андре Петерссон, команда «Локомотив».



17 мин — Хозяева выиграли вбрасывание. Бросает Магнус Пяярви-Свенсон с неудобной, от конька Вилла шайба летит на клюшке Петерссону, Андре во второй раз не промахивается.

16 мин — Наброс Антона Ландера от борта по воротам Вилла — Роман без проблем забирает шайбу в ловушку.

УДАЛЕНИЕ. За задержку клюшкой, на 2 минуты удалён Виталий Кравцов, команда «Трактор».

16 мин — Кравцов нарушает правила в средней. Челябинцы остаются в меньшинстве.

15 мин — Опасно Петерссон с неудобной руки после отскока — Роман Вилл отбивает шайбу в направлении лицевого борта.

14 мин — Ещё момент у «Трактора». Александр Авцин подхватил шайбу, прокатился за воротами Коновалова и бросил в створ, однако вратаря «Локомотива» пробить не смог.

13 мин — Ярослав Косов пытался от борта пройти к воротам, не получилось у форварда «Трактора» рассечь оборону «железнодорожников». В итоге шайба перешла к хозяевам.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЁТА. Шайбу забросил Андре Петерссон, команда «Локомотив».

12 мин — В зоне «Трактора» проходят последние 3 минуты игры. В итоге ошибается в своей зоне Ник Бэйлен и Андре Петерссон наказывает челябинцев за оплошность. Точный бросок в правый верхний угол ворот и счёт в матче открыт.

10 мин — А вот сейчас было 2 опасных момента у ворот «Трактора». Ярославцы включили прессинг, но пока без голов.

9 мин — Владимир Ткачёв совершил хороший бросок из-под игрока, пробить Вилла не смог игрок «железнодорожников».

6 - 7 мин — После двух обоюдоострых моментов команды вновь решили играть у бортов. Торопиться некуда, ведь впереди ещё 2,5 периода.

5 мин — Роман Вилл вступает в игру. Голкипер гостей отражает неприятный наброс.

4 мин — А вот и первый опасный момент! Виталий Кравцов получил отличный пас в средней, сам прошёл троих защитников и был готов уже забивать, но голкипер хозяев Илья Коновалов не дал этого сделать.

3 мин — Без остановок и в режиме «по бортам» играют пока команды.

2 мин — Стартовые минуты игры проходят без опасных моментов, Лишь одна попытка наброса со стороны «Трактора», которую заблокировали ярославцы.

1 мин — Первое вбрасывание матча за «Трактором». Матч стартовал!

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

НАЧАЛО МАТЧА.



На льду обе команды. Слушаем гимн России, а после — погружаемся в матч!

Важное уточнение: Анвара Гатиятулина вновь нет на скамейке «чёрно-белых». Тренер точно пропустит сегодняшний матч, но есть вероятность, что присоединится к «Трактору» в Москве или Подольске.

Ну и одна из интриг сегодняшней игры: забьёт ли четвёртый кряду первый гол капитан «Трактора» Сергей Калинин?

Составы-составчики. Обратим ваше внимание на третье звено, сегодня там, в компании Вячеслава Основина и Игоря Полыгалова, играет Ярослав Косов. Ну и на воротах снова Роман Вилл.









Привет, любителям хоккея! Начинаем онлайн очередной игры «Трактора»!

Сегодня, 13 сентября, команда Анвара Гатиятулина играет в Ярославле. Соперник — «Локомотив», одна из самых интересных команд текущего сезона и один из лидеров КХЛ. Мы не будем давать лишних прогнозов, скажем лишь одно — матч обещает быть дико интересным. Подключайтесь к нашему онлайну в 19:00 по челябинскому времени чтобы не пропустить всё самое интересное,