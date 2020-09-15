«Трактор» сыграет со «Спартаком» в Москве

«Чёрно-белые» не побеждали «красно-белых» почти два года.

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Челябинский «Трактор» продолжает выездную серию по западной части России. Сегодня, 15 сентября, команда Анвара Гатиятулина сыграет против московского «Спартака».



История игр «чёрно-белых» против «красно-белых» в рамках КХЛ насчитывает 22 встречи, в 13-и из которых сильнее был «Трактор». «Спартак» одержал над челябинцами 9 побед, при этом все они были добыты в основное время. Последний раз между собой клубы играли 25 января в Москве, и тогда команда Олега Знарка обыграла «Трактор» со счётом 4:0. Отметим также, что последние два очных матча остались за «красно-белыми», а последняя победа челябинцев над «Спартаком» датируется 30 октября 2018 года.

В нынешнем сезоне «Спартак» провёл уже 5 встреч, в которых выиграл 2 раза. В активе москвичей: победа над московским «Динамо» и «Салаватом Юлаевым». В последнем матче «красно-белые» противостояли «Динамо» из Минска, но проиграли в овертайме 3:4. «Трактор» имеет на своём счету 1 победу при 3 поражениях. В воскресенье, 13 сентября, челябинцы проиграли «Локомотиву» из Ярославля со счётом 1:2.

Прямую трансляцию встречи «Трактора» и «Спартака» покажет медиахолдинг ОТВ. Наблюдать за игрой с экранов смогут зрители нашего телеканала и сайта 1obl.tv. Возможность следить за ходом игры появится и у читателей «Первого областного», для которых будет организована текстовая трансляция. Отметим, что матч «Трактора» против «Спартака» начнётся в 21:30 по челябинскому времени.