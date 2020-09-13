«Трактор» сыграет против «Локомотива» в Ярославле

Челябинцы начинают первый выезд сезона.

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Первую выездную серию сезона начинает челябинский «Трактор». «Чёрно-белые» сегодня, 13 сентября, в Ярославле сыграют против местного «Локомотива».



История противостояния челябинцев с «железнодорожниками» в рамках КХЛ насчитывает 22 встречи, в 15 из которых сильнее был «Локомотив». Однако в последнем очном матче, который состоялся почти год назад, 21 октября 2019 года в Ярославле, победу с минимальным счётом 2:1 одержал «Трактор». В рамках текущего чемпионата команды идут по разному графику. На счету «чёрно-белых» на данный момент 1 победа в 3 встречах, в то время как ярославцы провели 4 матча и проиграли лишь 1 раз.

Напомним, вчера, 12 сентября, «Трактор» вылетел в Ярославль. Всего на трёхматчевый выезд челябинцы заявили 28 человек, однако, кто именно выйдет на лёд против «железнодорожников», пока неизвестно. Стартовые составы команд будут доступны за час до начала встречи.

Встреча «Трактора» против «Локомотива» состоится сегодня, 13 сентября, в 19:00 по челябинскому времени. Отметим, что матч покажет медиахолдинг ОТВ. По традиции, игру в прямом эфире смогут наблюдать зрители нашего телеканала и сайта 1obl.tv, а для читателей «Первого областного» будет доступна текстовая трансляция.