«Трактор» проиграл «Локомотиву» в Ярославле

На дубль Андре Петерссона челябинцы ответили голом Виталия Кравцова.

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Челябинский «Трактор» проиграл первый матч выездной серии. В Ярославле «чёрно-белые» уступили «Локомотиву» со счётом 2:1.



В первом периоде «Трактор» получил в свои ворота 2 шайбы. Оба гола забил Андре Петерссон, для которого эти шайбы стали первыми за «Локомотив». Челябинцы смогли ответить во втором периоде. В большинстве Виталий Кравцов первым поймал отскок после броска Понтуса Оберга и движением клюшки переиграл вратаря Илью Коновалова.

В течение третье двадцатиминутки «Трактор» включил активны прессинг. Челябинцы имели несколько возможностей сравнять счёт, но сделать этого не смогли. Затем «Трактор» снял вратаря, однако в атаке удаление получил Понтус Оберг. В итоге последние секунды встречи прошли в зоне «чёрно-белых», где «Локомотив» контролировал шайбу до самой финальной сирены. Итоговый счёт матча — 2:1, победа ярославской команды.

Следующий матч «Трактор» также проведёт в гостях. Во вторник, 15 сентября, «чёрно-белые» в Москве сыграют со «Спартаком». Прямую трансляцию встречи покажет телеканал ОТВ и сайт 1obl. tv. Читатели «Первого областного» смогут наблюдать за ходом игры с помощью текстовой трансляции.

«Локомотив» (Ярославль) 2:1 «Трактор» (Челябинск) (2:0; 0:1; 0:0;)

Голы:

11:49. Андре Петерссон, «Локомотив», 1:0

16:20. Андре Петерссон, «Локомотив», 2:0

32:40. Виталий Кравцов, «Трактор», 2:1

Статистика матча: Броски: 51-71; Броски в створ: 28-32; Голы: 2-1; Вбрасывания: 31-19; Блокированные броски: 23-13; Силовые приемы: 16-26; Время в атаке: 09:15-12:54; Штраф: 4-6.





