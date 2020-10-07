«Трактор» одержал третью победу подряд. Фоторепортаж

Челябинцы дома обыграли «Куньлунь Ред Стар».

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Челябинский «Трактор» выиграл третий матч подряд. На своей площадке «чёрно-белые» обыграли «Куньлунь Ред Стар» со счётом 4:2.



С самого начала встречи челябинцы захватили преимущество в счёте. Первый гол забил Александр Авцин, затем он же, уже во втором периоде, удвоил разницу. После этого Иван Баканов сделал счёт 2:1, однако уже в следующей смене Вячеслав Основин вновь установил разницу в две шайбы. Он же в начале третьего периода забил четвёртый гол «Трактора». В дальнейшем гости отыграли один гол, но на большее их не хватило. Отметим, что в третьем периоде у Вячеслава Основина была возможность реализовать штрафной бросок, но нападающий «Трактора» не смог переиграть Шимона Грубеца.

Таким образом игра «Трактора» против «Куньлуня» закончилась со счётом 4:2 в пользу челябинцев. Эта победа стала для «чёрно-белых» третьей подряд. Следующий матч «Трактор» проведёт в гостях. В воскресенье, 11 октября, в Екатеринбурге челябинцы сыграют с «Автомобилистом».

«Трактор» (Челябинск) 4:2 «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) (1:0; 2:1; 1:1)

Голы:

2:15. Александр Авцин, «Трактор», 1:0

24:00. Александр Авцин, «Трактор», 2:0

27:14. Андрей Баканов, «Куньлунь Ред Стар», 2:1

27:57. Вячеслав Основин, «Трактор», 3:1

44:30. Люк Локхарт, «Куньлунь Ред Стар», 3:2

40:50. Вячеслав Основин, «Трактор», 4:2

Броски: 48-50; Броски в створ: 31-29; Голы: 4-2; Вбрасывания: 33-27; Блокированные броски: 12-7; Силовые приемы: 10-14; Время в атаке: 12:59-10:40; Штраф: 10-10.