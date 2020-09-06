«Трактор» играет воскресный матч против «Куньлуня». Текстовая трансляция

Челябинцы продолжают домашнюю серию.

3:0



ТРЕТИЙ ПЕРИОД.

ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

49 мин — Авцина вывели на бросок с пятачка, Александр подставил клюшку, но не смог переиграть голкипера гостей.

УДАЛЕНИЕ. За толчок соперника клюшкой, на 2 минуты удалён Глеб Зырянов, команда «Куньлунь».

48 мин — С трудом челябинцы вошли в зону атаки. «Трактор» заработал ещё удаление, но извлечь пользу из момента не смог.

47 мин — Первая позиционная атака большинства заканчивается броском Полыгалова — Шикин останавливает.

УДАЛЕНИЕ. За подножку, на 2 минуты наказан Виктор Балдаев, команда «Куньлунь».

45 мин — Под овации в честь Виталия Кравцова увеличить счёт могло звено Полыгалова, но Шикин выручил в этом моменте.

ГОЛ! Шайбу забросил Виталий Кравцов, комада «Трактор».

44 мин — Манухов наброс от синей, шайба отскакивает от щитков Шикина стоящему на пятачке Кравцову и Виталий не промахивается! 3:0!

43 мин — Опасный момент у ворот Вилла. Максим Шахворостов добивал после броска одноклубника — выручил вратарь.

42 мин — Попытались атаковать позиционно игроки «Куньлуня» — без результата.

41 мин — Челябинцы выиграли точку, третий период стартовал.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

Статистика матча после двух периодов: Броски: 54-25; Броски в створ: 30-11; Голы: 2-0; Вбрасывания: 22-16; Блокированные броски: 9-11; Силовые приемы: 8-13; Время в атаке: 10:05-07:10; Штраф: 10-6.



Статистика второго периода: Броски: 24-17; Броски в створ: 11-6; Голы: 1-0; Вбрасывания: 8-9; Блокированные броски: 7-6; Силовые приемы: 4-6; Время в атаке: 04:14-04:46; Штраф: 4-0.



А это — гол Антона Лазарева. С почином! Смотрим, кайфуем, ждём третий период.

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.

40 мин — С ходу мощно бьёт Седлак на последних секундах — Шикин в игре.

40 мин – Бэйлен отдал филигранный пас на Шарова — Александр вновь не смог забить гол.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.

39 мин — Гимаев от синей мощно — Вилл щитками отбивает.

38 мин – Бросок из борьбы по воротам «Трактора» — Вилл в игре.





36 мин — Пилут выбегал со скамейки 1 на 1. Лоуренс не смог оторваться от защитника, в итоге эпизод заигран.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

35 мин – В большинстве «Куньлунь». От синей Педан — попал в защитника. Затем Шаров мог дважды забить, но не переиграл Шикина.



УДАЛЕНИЕ. За подножку, на 2 минуты удалён Лоуренс Пилут, команда «Трактор».

33 мин — Осень активны челябинцы а последние минуты. Кравцов заряжал с ближней — подставлена клюшка игрока гостей.





32 мин — Пара неприятных бросков от «чёрно-белых», Шикин справляется.

31 мин — Основин мог забить курьёзный гол, но не увидел Вячеслав шайбы, которая была у него в коньках.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

30 мин — Алексей Кручинин активен на пятачке «Трактора». Пытался он выбить шайбу у Вилла, но получил от Олега Евенко.

29 мин — Очень опасен Мегалинский в большинстве «Куньлуня». Зарядил Дмитрий в третий раз от синей, после у ворот челябинцев создалась куча-мала, но гола нет.

УДАЛЕНИЕ. За подножку, на 2 минуты наказан Игорь Полыгалов, команда «Трактор».

27 мин — В зоне «Куньлуня» проходит игра. Челябинцы контролируют шайбу, но без опасных моментов.

ГОЛ! Шайбу забросил Антон Лазарев, команда «Трактор».

26 мин — Атака «Трактора» от своей зоны. Антон Лазарев получил шайбу, бросил один раз, затем второй с разворота и низом послал шайбу в дальний угол!

25 мин — Опасный момент был у ворот Вилла, Роман выручил «Трактор»!

24 мин — Кравцов сам создал себе момент, выкатился от лицевого борта и бросил с ближней — Шикин в игре.

23 мин — Шаров со средней щелчком — перекладина спасает гостей!

22 мин — Без ворот отыграли команды отрезок, опасных моментов так же не было.

21 мин — Первое вбрасывание остаётся за челябинцами. Период начался!

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

Статистика первого периода: Броски: 30-8; Броски в створ: 19-5; Голы: 1-0; Вбрасывания: 14-7; Блокированные броски: 2-5; Силовые приемы: 4-7; Время в атаке: 05:51-02:24; Штраф: 6-6.



Внимание, на связи Сергей Калинин. Вот так капитан «чёрно-белых» оформляет гол в ворота «Куньлуня».



КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин — Гости попытались устроить штурм на последней минуте — без результата.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

19 мин — Основин убегал 1 на 1 в меньшинстве, но не смог переиграть Шикина.

19 мин — «Куньлунь» начинает атаку, но челябинцы очень круто играют в обороне.

18 мин — Вновь пушка Мегалинского и попытка добить от Глинкина — выстояли челябинцы.

УДАЛЕНИЕ. За подножку, на 2 минуты наказан Лукаш Седлак, команда «Трактор».



В следующем эпизоде Седлак мощно прибил Мегалинского к борту. Судья поднял руку вверх, Лукаш уехал на скамейку штрафников.



17 мин — Дмитрий Мегалинский расчехлил пушку от синей — РОМАН ВИЛЛ эффектным движение забрал шайбу в ловушку. В адрес вратаря по всей арене прозвучали овации!

17 мин — В атаке гости. Прямой бросок Андрея Педана — Вилл в игре.





УДАЛЕНИЕ. За подножку, на 2 минуты наказан Лоурен Пилут, команда «Трактор».

16 мин — Куча-мала у ворот челябинцев. Вилл не смог прижать шайбу, в итоге чтобы отобрать её пришлось фолить Пилуту.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

15 мин — «Трактор» хорош в контроле игры в меньшинстве. Не дают челябинцы даже перехватить шайбу гостям.





«КУНЬЛУНЬ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

УДАЛЕНИЕ. За атаку вратаря, на 2 минуты наказан Лукаш Седлак, команда «Трактора».

ГОЛ! Шайбу забросил Сергей Калинин, команда «Трактор».

13 мин — «Трактор» в расстановке 5 на 3. Сергей Калинин первым ловит отскок и загоняет шайбу в пустой угол! Второй гол капитана!





УДАЛЕНИЕ. За подножку, на 2 минуты наказан Илья Крикунов, команда «Куньлунь».

12 мин — Хорошо играют «чёрно-белые» в позиционной атаке. До верного пытался разыграть Оберг, который хотел вывести шайбу Седлаку на пустой угол, но попал в щитки Шикину.

11 мин — Второе большинство челябинцев. Перепасовка после которой Томаш Гика бил низом — выручил Шикин.

УДАЛЕНИЕ. За выброс шайбы, на 2 минуты наказан Сергей Гимаев, команда «Куньлунь».

10 мин — Лоуренс Пилут набросил от синей, Шикин отбил шайбу, но прижал не сразу. Лежащий снаряд долго не видел никто из игроков.

9 мин — Вместе с выходом пятого у гостей «Трактор» провёл отличную комбинацию. Многоходовка, увы для болельщиков, закончилась ничем.

«КУНЬЛУНЬ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

8 мин — Хорошо работала атака челябинцев. Затем ошибся в передаче Понтус Оберг и «Куньлунь» вывел шайбу из зоны.

7 мин — НИК БЭЙЛЕН ОТ СИНЕЙ! Шикин не видел момент броска, но выручил гостей.

УДАЛЕНИЕ. За удар соперника клюшкой, на 2 минуты наказан Дмитрий Архипов, команда «Куньлунь».

7 мин — Артём Михеев мог решить в пустой угол, но шайба ушла выше. Тем временем атака «Трактора» заработала первое удаление в матче.

6 мин — Два хороших броска с кистей от игроков «Трактора», на месте голкипер гостей Дмитрий Шикин.

5 мин — Кравцов после паса Сергея Калинина бежал в атаку по борту — не дали Виталию бросить.

4 мин — Вывели Ника Бейлена на убойную позицию, Ник замахнулся и упал, потому что шайба угодила ему в конёк.

3 мин — Привет Челябинску передаёт Алексей Кручинин. Бросал 78-й номер «Куньлуня» с близкого расстояния в ближний, но попал в сетку с обратной стороны.

2 мин — Лоуренс Пилут мощно разогнал атаку второго звена. Пас поперёк зоны на Виталия Кравцова и попытка броска в касание — блокирует защитник гостей.

1 мин — Стартовое вбрасывание выиграли хоккеисты «Куньлуня». Поехали!

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

НАЧАЛО МАТЧА.



Команды на льду. Матч «Трактора» и «Куньлуня» начнётся сразу после гимнов.

Составы команд. Первое изменение — Роман Вилл. Голкипер сегодня в старте с первых минут, для чешского легионера это будет первый матч в КХЛ. Также в заявке и Вячеслав Основин. Форвард выйдет в третьем звене, так что как минимум один игрок «Трактора» будет бежать в оборону так, будто горит дом.









Привет всем любителям хоккея! Начало воскресного вечера — отличное время для любимой игры!

Сегодня, 6 сентября, «Трактор» продолжает домашнюю серию игр нового сезона. В Челябинск приехал «Куньлунь» — команда, собранная буквально в это межсезонье и играющая пока что без иностранных игроков. В прошлом матче гости уступили магнитогорскому «Металлургу» 1:2, лишь на последней секунде украв «сухарь» у Василия Кошечкина. «Трактор» тоже проиграл первый мат нового сезона. 73 броска, 39 из которых — в створ не помогли челябинцам переиграть «Автомобилист».

Как сложится этот матч? Узнаем вместе, в 17:00 по местному времени.