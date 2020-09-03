«Трактор» проиграл первый матч сезона. Фоторепортаж

«Чёрно-белые» нанесли 73 броска, но уступили «Автомобилисту».

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В Челябинске закончился первый матч нового сезона КХЛ. «Трактор» уступил «Автомобилисту» со счётом 1:3. По ходу встречи челябинцы имели игровое преимущество и перебросали сопернника, но пропустили 2 гола в течение 5 минут.



Первая половина стартового периода прошла в равной борьбе команд. Челябинцы имели численное преимущество, но счёт в матче открыл «Автомобилист». Оставшийся один в центре зоны «Трактора» Сергей Зборовский получил пас от борта и поразил ворота Ивана Федотова.

Второй игровой отрезок прошёл под диктовку «Трактора». Челябинцы получили преимущество в большинстве, которое удалось реализовать Сергею Калинину. Капитан «чёрно-белых» был расторопнее всех на пятачке Яна Коваржа после наброса Лоуренса Пилута. В третьем периоде команда Анвара Гатиятулина также имела игровое преимущество над гостями, но вместо голов в воротах Якуба Коваржа зрители увидели их в воротах Ивана Федотова. Сначала Алексей Макеев вывел гостей вперёд, а затем Дэн Секстон увеличил разрыв до 2-х шайб. Отыграть эту разницу «Трактор» не смог.

Следующий матч «Трактор» также проведёт на своей арене. В гости к челябинцам приедет «Куньлунь Ред Стар». Прямую трансляцию игры смотрите на сайте 1obl. tv и телеканале ОТВ. Для читателей «Первого областного» будет доступна текстовая трансляция встречи.

«Трактор» (Челябинск) 1:3 «Автомобилист» (Екатеринбург) (0:1; 1:0: 0:2)

Голы:

16:58. Сергей Зборовский, «Автомобилист», 0:1

23:58. Сергей Калинин, «Трактор», 1:1

51:55. Алексей Макеев, «Автомобилист», 1:2

16:58. Дэн Секстон, «Автомобилист», 1:3

Статистика матча: Броски: 73-44; Броски в створ: 39-18; Голы: 1-3; Вбрасывания: 15-34; Блокированные броски: 13-16; Силовые приемы: 11-7; Время в атаке: 16:27-08:18; Штраф: 2-10