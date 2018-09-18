/ Солнечные часы с логотипом «Трактора» подскажут челябинцам точное время

Арт-объект официально представили горожанам.

Часы с логотипом ХК «Трактор» появились в центре Челябинска. Торжественное открытие прошло 18 сентября в присутствии представителей хоккейного клуба и районной администрации. Автор проекта самостоятельно разрисовал плитку, ставшую основой для арт-объекта. Изобразил на ней логотип «Трактора» — белого медведя, а также циферблат. Все выполнялось в мастерской за городом, а самые маленькие части солнечных часов выкладывались пинцетом. Только размещение солнечных часов доверили мастерам-укладчикам дорожной плитки.

Я совершенно случайно оказался в компании болельщиков «Трактора», они узнали, что я занимаюсь уличными арт-объектами, и спросили, можно ли что-то сделать для хоккейного клуба. Подумали, что это был просто шутливый разговор, а я потом взялся за идею. Все были в восторге. Иван Сеничев тоже поддержал. Откликнулись спонсоры. Администрация Центрального района выделила место. — поделился с сайтом «Первый областной» автор проекта Данил Шмыгин.

Часы решили установить недалеко от ТРК «Урал», в людном месте. Каждый, кто окажется там, сможет узнать самое точное солнечное время. Достаточно наступить на соответствующую сезону плитку в ясный день. Кроме своей основной функции, арт-объект должен подбодрить команду и болельщиков.

На табличке написаны очень хорошие слова: «Время укажет победителя». Они, я думаю, поддержат и болельщиков, и хоккейный клуб в текущем сезоне. — продолжил Данил Шмыгин.

Диаметр часов почти 4 метра. Свою функцию они выполняют в любое время года.