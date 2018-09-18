/ Герман Титов: «Команда не выдержала удар»

Наставник «черно-белых» прокомментировал разгромное поражение.

Главный тренер челябинского «Трактора» Герман Титов прокомментировал разгромное поражение своей команды от финского «Йокерита». По словам главного тренера челябинцев, команда не смогла выдержать удар, но игрокам нужно как можно скорее забыть это поражение.

Счет на табло. Команда не выдержала удар. Мы сыграли всего 20 минут, хотя игра длится 60 минут. Мы провалили второй и третий периоды. Бывают дни, когда ничего не получается. Нужно эту встречу забыть и готовиться к следующим играм. — рассказал Герман Титов на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, матч «Трактора» и «Йокерита» состоялся вчера, 17 сентября. Челябинская команда пропустила 8 безответных шайб, и за 60 минут встречи не смогла забить гол в ворота голкипера финской команды Райана Заполски. Отметим, что это поражение стало крупнейшим для команды за всю историю выступлений в КХЛ.