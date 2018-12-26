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/ «Трактор» начинает домашнюю серию матчем с минским «Динамо»

«Трактор» начинает домашнюю серию матчем с минским «Динамо»

Соперники сойдутся в очном противостоянии второй раз в сезоне.
сегодня в 08:01
  |  Хоккей

Три матча до нового года и все дома сыграет челябинский «Трактор». 26 декабря, «черно-белые» примут на своем льду минское «Динамо».

Последний раз команды пересекались между собой полтора месяца назад, 11 ноября. Тогда «Динамо» и «Трактор» играли в Минске, и победа (3:1) осталась за хозяевами площадки. Всего же соперники отыграли между собой 21 матч: 11 побед на счету «Трактора», 10 матчей остались за «Динамо».

Минчане не самым лучшим образом проводят текущий чемпионат. Команда из Беларуси провела 40 игр, в которых одержала всего 12 побед. На счету клуба — 28 очков и 10-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. При этом от находящихся на 9-м месте одноклубников из Риги минчане отстают на 9 очков, так как в последних 5 играх клуб Андрея Сидоренко одержал лишь одну победу.

Не лучшим образом провели последние два матча и хоккеисты «Трактора». Команда Алексея Тертышного после трех подряд победных игр уступила лидерам Восточной конференции — казанскому «Ак Барсу» и «Автомобилисту» из Екатеринбурга. Однако эти поражения никак не сказались на турнирном положении «черно-белых». На данный момент челябинцы идут в зоне плей-офф и находятся на 8-м месте в Восточной конференции КХЛ, всего на 2 очка опережая китайский «Куньлунь Ред Стар».

Напомним, встреча состоится сегодня, 26 декабря, в ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова. Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ и на сайтах 1obl.tv и 1obl.ru. Начало матча — в 19:00 по челябинскому времени.

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