/ «Трактор» сыграет с «Барысом» в свой день рождения

Команды встретятся третий раз в этом сезоне.

Сегодня, 28 декабря, челябинский «Трактор» сыграет предпоследний в этом году матч регулярного чемпионата КХЛ. Подопечные Алексея Тертышного встретятся с астанинским «Барысом».

Команды встретятся между собой уже четвертый раз в этом году. В последнем очном противостоянии команд победу со счетом 3:1 одержала команда из Астаны. Всего же «Трактор» и «Барыс» провел между собой 37 очных встреч. 18 побед на счету «черно-белых», 19 — у «Барыса».

Обе команды играют в Восточной конференции КХЛ. На данный момент в активе после победы над минским «Динамо» в активе «Трактора» 41 очко. Кроме того, челябинцы увеличили отрыв от идущего следом китайского «Куньлуня», теперь между командами 4 очка разницы.

«Барыс» же уверенно идет на 5 месте в турнирной таблице Востока. 24 декабря команда из Астаны с минимальным преимуществом 4:3 обыграла «Адмирал» из Владивостока. Всего в активе казахстанской команды 56 результативных баллов.

Также напомним, что в этот день «Трактор» сыграет в ретро-форме, в которой команда проводила матчи в 90-е годы. Именно на этих игровых свитерах впервые появился нынешний талисман челябинцев — белый медведь. После игры джерси хоккеистов будут выставлены на благотворительный аукцион, вырученные средства пойдут на приобретение подъемного механизма-коляски для мальчика из Златоуста.