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/ «Трактор» и ЦСКА встретятся второй раз в сезоне

«Трактор» и ЦСКА встретятся второй раз в сезоне

Первая игра выездной серии пройдет сегодня, 11 января, в Москве.
сегодня в 08:00
  |  Хоккей

Первый матч европейского турне по маршруту «Москва — Рига — Братислава» проведет сегодня, 11 января челябинский «Трактор». Соперником «черно-белых» станет лидер чемпионата — московский ЦСКА.

Столичный коллектив первым из всех команд КХЛ гарантировал себе место в плей-офф этого сезона. На счету «армейцев» 78 очков в 49 играх, при показателе 39 побед и 7 поражений. Однако в последнем матче москвичи потерпели поражение. В Ярославле, с минимальным счетом 1:0 их обыграл «Локомотив».

«Трактор» так же закончил свой матч со счетом 1:0, однако в отличии от ЦСКА челябинцам удалось одержать победу. «Черно-белые» обыграли «Ак Барс» причем сделали это впервые с 2017 года. На данный момент в активе подопечных Алексея Тертышного 45 баллов в 46 играх.

Отметим, что как и в случае с казанской командой «Трактор» не может обыграть ЦСКА с 2017 года. Команды уже проводили очный поединок. 2 сентября, в Челябинске, со счетом 3:0 победу одержали хоккеисты ЦСКА.

Матч между ЦСКА и «Трактором» состоится сегодня, 11 января, в 21:30 по челябинскому времени. Прямую трансляцию смотрите на телеканале ОТВ и на сайтах 1obl.ru и 1obl.tv.

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