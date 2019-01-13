/ «Трактор» одержал первую победу текущей выездной серии

Челябинцы во второй раз в зоне переиграли рижское «Динамо».

«Трактор» одержал первую победу в рамках трехматчевого выездного турне по Европе и европейской части России. «Черно-белые» оказались сильнее рижского «Динамо». Для выявления победителя командам понадобилось дополнительное время.

В первом периоде отличились рижане. Брэндон МакМиллан, с передач Рихардса Марениса и Кристапса Сотниекса открыл счет голам. Во вторые двадцать минут игры Райана Стоа «продавил» голкипера рижан Тимура Билялова и сравнял счет.

В третьем периоде зрители не увидели заброшенных шайб, поэтому игра переместилась в овертайм. На первых секундах дополнительного времени, Йонас Энлунд получил пас от Ника Бэйлена в средней зоне, и после сольного прохода поразил ворота Тиму Билялова, установив окончательный счет.

Следующий матч челябинская команда проведет во вторник, 15 января. В Братиславе команда Алексея Тертышного сыграет против «Слована». Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ и на сайтах 1obl.ru и 1obl.tv.

«Динамо» (Рига) — «Трактор» (Челябинск) 1:2ОТ (1:0; 0:1; 0:0; 0;1)

Голы:

0:55. Брэндан МакМиллан, «Динамо» Рига, 1:0

25:05. Райан Стоа, «Трактор», 1:1

60:14. Йонас Энлунд, «Трактор», 1:2

Голы и лучшие моменты игры:

Статистика матча: Броски: 51−50; Броски в створ: 25−22; Голы: 1−2; Вбрасывания: 24−22; Блокированные броски: 14−11; Силовые приемы: 5−10; Время в атаке: 11:42—10:06; Штраф: 2−2.