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/ «Трактор» отправился в Ригу, где сыграет с местным «Динамо»

«Трактор» отправился в Ригу, где сыграет с местным «Динамо»

Челябинцы продолжают выездную серию и борьбу за плей-офф.
сегодня в 11:20
  |  Хоккей

После досадного поражения со счетом 0:6 от столичного ЦСКА, челябинский «Трактор» отправился в Латвию, где сегодня, 13 января, проведет матч против рижского «Динамо». Эта игра станет уже второй в трехматчевом «европейском» выезде команды.

Обе команды на данном участке сезона ведут активную борьбу за попадание в плей-офф. Челябинский коллектив, с 45 баллами, занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, всего на два балла опережая идущий следом китайский «Куньлунь».

А вот «Динамо» пока что находится в одном шаге от заветного восьмого места на Западе. В активе команды Гиртса Анкипанса 46 очков, что на 4 балла меньше чем у хоккейного клуба «Сочи», находящегося на восьмой строчке.

Предыдущая очная встреча состоялась 1 декабря в Челябинске. Тогда, с минимальным счетом 1:0 победу одержали челябинские хоккеисты. Всего же команды провели между собой 21 матч. 16 раз победу одерживал «Трактор», 5 выигрышей на счету «Динамо». Отметим, что последний раз рижане обыгрывали «черно-белых» в 2013 году.

Встреча состоится сегодня, 13 января, в Риге, в 20:00 по челябинскому времени. Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ и на сайтах 1obl.ru и 1obl.tv.

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