/ КХЛ. «Трактор» и рижское «Динамо» сойдутся в очном противостоянии

Текстовая трансляция матча из Риги.

1:2

КОНЕЦ МАТЧА. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Статистика матча: Броски: 51-50 ; Броски в створ: 25-22 ; Голы: 1-2 ; Вбрасывания: 24-22 ; Блокированные броски: 14-11 ; Силовые приемы: 5-10 ; Время в атаке: 11:42-10:06 ; Штраф: 2-2.



КОНЕЦ МАТЧА.

Статистика овертайма: Броски: 0-1 ; Броски в створ: 0-1 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 0-1 ; Блокированные броски: 0-0 ; Силовые приемы: 0-0 ; Время в атаке: -00:02 ; Штраф: 0-0.



КОНЕЦ ОВЕРТАЙМА.

ГОЛ! Шайбу забросил Йонас Энлунд, команда «Трактор».

1 мин - Вбрасывание выиграли челябинцы. Тут же в атаку пошел Йонас Энлунд, который вышел 1 на 1 с Биляловым и мощным броском поставил точку в игре. ПОБЕДА «ТРАКТОРА».

НАЧАЛО ОВЕТАЙМА.

Статистика 3-го периода: Броски: 13-17 ; Броски в створ: 9-5 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 6-6 ; Блокированные броски: 4-3 ; Силовые приемы: 4-3 ; Время в атаке: 03:11-03:13 ; Штраф: 0-0.



КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

60 мин - Егор Дугин метил в дальний угол, шайба ушла выше. В ответной атаке игроки «Динамо» попытались поразить ворота Демченко, но вратарь «Трактора» играет уверенно. После вбрасывания шайба достается челябинцам, которые заводят ее в зону атаки, но следует потеря. Сирена об окончании периода застает игроков в борьбе у борта.

59 мин - Горячо у ворот Билялова. Бросок - выше ворот.

ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ МИНУТЫ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.



58 мин - Атакуют игроки «Динамо», но следует перехват, после которого свою атаку пытается провести «Трактор».

57 мин - Мощно бьет по шайбе Бэйлен, игровой снаряд проходит в сантиметрах от штанги.

55 мин - Андрис Джериньш выкатывался к воротам «Трактора». Игрок рижан нанес бросок с неудобной руки, но Василий Демченко справился с угрозой.

54 мин - Ник Бэйлен наносил бросок от синей линии, но шайба застряла в амуниции Брэндон МакМиллана, который закрывал своим телом бросок.

53 мин - Опасно у ворот Демченко. Атаковал игрок рижан Микелис Редлихс, наш голкипер останавливает игру. После паузы, неприятный для вратаря рижан бросок нанес Егор Дугин, однако Тимур Билялов уверенно отразил угрозу.

52 мин - В атаке «Трактор». Александр Рыбаков отдавал пас на Семена Кокуева, но последний не решился бросить сам и вместо этого отдал слишком сильный пас.

50 мин - Мощно заряжает от синей линии защитник рижан. Демченко в игре.

49 мин - Атака «Трактора». Бросок по воротам, шайба летит мимо.

47 мин - И вновь МакМиллан угрожает владениям Василия Демченко. Вратарь «Трактора» действует надежно. В контратаке по воротам Билялова бросал Данил Губарев, мимо.

46 мин - Райан Стоа создает опасность ворот Билялова, однако до броска дело не доходит, поскольку защитники «Динамо» смещают все угрозы к бортам.

43 мин - Идет вперед Егор Дугин. Следует пас на Марселя Шолохова, но шайба потеряна. В ответной атаке рижан, МакМиллан создает опасный момент у ворот Демченко.

41 мин - Стартовое вбрасывание за игроками рижской команды.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

Статистика 2-го периода: Броски: 13-21 ; Броски в створ: 4-13 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 7-8 ; Блокированные броски: 4-5 ; Силовые приемы: 1-2 ; Время в атаке: 03:18-04:18 ; Штраф: 2-0.



КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.

40 мин - Бросок по воротам «Динамо». Тимур Билялов отражает несмотря на столпотворение игроков у его ворот. В ответ рижане проводят свой атаку. Следует удар по воротам, Демченко отбивает перед собой.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.

38 мин - Неудобный для Билялова бросок от Ника Бэйлена, вратарь «Динамо» с трудом справляется с ним.

36 мин - Игорь Исаев наносит бросок от синей линии, голкипер рижан Билялов вновь вступает в игру.

35 мин - Атака челябинцев по правому флангу. Бросок Пола Щехура, Билялов отбивает.

34 мин - Хороший прессинг в чужой зоне демонстрируют хоккеисты «Трактора».

33 мин - Опасно у ворот Демченко. Майоне бросал по воротам «Трактора», мимо.

«ДИНАМО» РИГА ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

32 мин - Бросок Виталия Кравцова после сольного прохода, Билялов в игре.

31 мин - В большинстве челябинцы. Игроки «Трактора» проводят позиционную атаку. Щехура отдавал пас на Берхстрема, у которого не получился прицельный бросок.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника, на 2 минуты удален Рихардс Маренис, команда «Динамо» Рига.

30 мин - Продолжается обоюдоострая игра. Кристиан Томас отдавал пас на синюю линию, но шайба выходит за пределы зоны рижан. Затем игрок рижан допускает нарушение правил в зоне атаки.

27 мин - Рижане в атаке. Игра проходит в зоне «Трактора», но челябинцы не дают хозяевам площадки обострить игру.

ГОЛ! Шайбу забросил Райан Стоа, команда «Трактор».

26 мин - Активная игра «Трактора» на старте второго периода принесла свои плоды. Райан Стоа бросает по воротам Билялова, и от игрока рижан поадает в ворота!

25 мин - Илья Карпухин наносил бросок по воротам Билялова, голкипер рижан надежен.

24 мин - Матиас Мюттюнен бросал с неудобной, Демченко отражает.

23 мин - Мэтью Майоне бросал по воротам Демченко, шайба ушла выше ворот.

22 мин - Бросок Александра Шарова. Тимур Билялов останавливает шайбу корпусом.

21 мин - Стартовое вбрасывание за игроками рижской команды.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

Статистика 1-го периода: Броски: 25-11 ; Броски в створ: 12-3 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 11-7 ; Блокированные броски: 6-3 ; Силовые приемы: 0-5 ; Время в атаке: 05:11-02:33 ; Штраф: 0-2.



КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин - Игра в зоне хозяев. Бросок Бэйлена, мимо ворот.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

19 мин - И вновь опасно у ворот Билялова. Александр Рыбаков отправлял шайбу по льду в борону ворот, голкипер рижан отражает.

18 мин - Александр Бергстрем бросил из правого круга вбрасывания после паса от Кристиана Томаса. Вратарь рижан Тимур Билялов останавливает игру.

17 мин - Наброс Ника Бэйлена, шайба пролетает в сантиметрах от штанги.

16 мин - Игра в зоне «Динамо». Идет борьба у борта, победителями из которой выходят хозяева. Затем следует бросок по воротам Демченко, Василий прижимает шайбу.



14 мин - Дарзиньш вошел в зону «Трактора», обыграл двоих и бросил по воротам, Демченко отражает.



13 мин - Активный прессинг сод стороны рижан. Чем не менее, челябинцам удается из него выбраться, но не получается создать опасность в чужой зоне.

12 мин - Выход Кристиана Томаса от борта. Проход к воротам, бросок, шайба идет выше.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

9 мин - Атакуют рижане. Лаури Дарзиньш совершает бросок, после которого шайба попадает в штангу.

8 мин - Большинство хозяев площадки. Бросок по воротам от синей линии, Василий Демченко вступает в игру.

УДАЛЕНИЕ. За задержку игры, на 2 минуты удален Кристиан Томас, команда «Трактор».

8 мин - Вновь в атаке рижане. Эмилс Гегерис бросает из левого круга вбрасывания, Демченко фиксирует шайбу.

7 мин - Активный прессинг со стороны рижан. Пол Щехура теряет равновесия в своей зоне. Далее следует наброс в сторону ворот Демченко, который идет мимо.

5 мин - Опасный бросок по воротам Василия Демченко, шайба идет мимо.

3 мин - Вязкая игра у бортов в зоне «Трактора». Затем следует бросок, который на себя принимает Йонас Энлунд.

2 мин - Борьба у ворот рижской команды заканчивается в пользу хозяев.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Брэндан МакМиллан, команда «Динамо» Рига.

1 мин - Атака хозяев. Брэндон МакМиллан выкатывается на добивание и открывает счет в игре.

1 мин - Стартовое вбрасывание за игроками рижского «Динамо». Матч начался.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

НАЧАЛО МАТЧА.



Команды вышли на лед. Сейчас звучат гимны России и Латвии, после которых начнется игра.

Стартовые составы команд на сегодняшний матч. До начала игры осталось полчаса.





Добрый вечер всем любителям хоккея! Сегодня, 13 января, челябинский «Трактор» проведет второй матч «европейского» турне по маршруту «Москва — Рига — Братислава». Соперником «черно-белых» станет рижское «Динамо», которое так же как и «Трактор» ведет борьбу за попадание в кубковую восьмерку и сохранение прописки в зоне плей-офф.

Команды уже встречались между собой чуть больше месяца назад, 1 декабря, в Челябинске. Победу с минимальным преимуществом одержал «Трактор». Как пройдет сегодняшний матч? Узнаем вместе. Начало игры — в 20:00 по челябинскому времени.